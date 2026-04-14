01:33, 14 апреля 2026

Хаотичная застройка усугубила ущерб от паводков в районах Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трубы через русло реки, которая топит дома в махачкалинских поселках Газораспределитель и Пальмира, были проложены самими местными жителями при беспорядочной застройке этих территорий. 

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Газораспределитель в Махачкале 8 апреля обратились к мэру Махачкалы и главе Дагестана Сергею Меликову с требованием очистить русло реки, которая топит дома жителей.

Жители указали на препятствия в виде труб, которые во многих местах пересекают русло реки. Насколько эти трубы функциональны, неизвестно. "Две минуты потока, и здесь застревают доски, деревья, и сразу образуется дамба из мусора. Вода просто вынуждена находить новое русло через наши дома", - рассказали они.

Поселок Газораспределитель (ГРС) находится на окраине Махачкалы и в основном состоит из частного сектора, построенного на бывших садовых участках. После наводнений в конце марта и начале апреля поселок оказался сильно затоплен, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” местный житель Магомед.

Главными проблемами поселка стали хаотичная застройка и отсутствие в большинстве мест канализационных сетей, отметил мужчина, комментируя обращение местных жителей к властям. 

“Многие жители прокладывают трубы как могут и хотят, перекрывают каналы. Те трубы, что показывала женщина на видео, - скорее всего, самовольно проведенная канализация или водоснабжение. Не в этих трубах через канаву дело. Нет самого принципа планирования территории, отсутствие необходимой инфраструктуры, тесная застройка - это причина затоплений”, - считает он.

На видеообращение никакой реакции властей не было, сообщил другой житель поселка Али. Сейчас, по его словам, вода спала, хотя есть еще отдельные затопленные места. 

“Массового отъезда людей из поселка нет, на время потопа часть жителей переехали жить в другие районы города. Районы ГРС и Пальмира очень проблемные в плане затопления. А что делать? Люди построили себе тут какое-то жилье, многие знали о существующих проблемах территории, приходится терпеть”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Одна из мер восстановлению инфраструктуры в микрорайонах Пальмира и Газораспределитель после подтоплений - подсыпка песчано-гравийной смеси на проезжую часть, сообщила в своем Telegram-канале мэрия Махачкалы. “Специалисты проводили откачку воды, а также вели работы по вывозу наносов ила и грязи, расчищая территорию для последующей отсыпки”, - отчиталась городская администрация 11 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

На 13 апреля подтопленными оставались более 500 жилых домов. Всего зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. С 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации в республике был повышен с регионального до федерального.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
01:58, 14 апреля 2026
Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
Все события дня
Новости
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
Наводнение в Дагестане, начало апреля 2026 года. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану.
23:54, 13 апреля 2026
Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков
22:57, 13 апреля 2026
Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии
Иван Отраковский. Кадр видео на YouTube
21:27, 13 апреля 2026
Отраковский назвал провокацией свой арест в Дагестане
Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
20:28, 13 апреля 2026
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане, начало апреля 2026 года. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану.
13 апреля 2026, 23:54
Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков

Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
13 апреля 2026, 20:28
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
13 апреля 2026, 17:40
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
