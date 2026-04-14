Хаотичная застройка усугубила ущерб от паводков в районах Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трубы через русло реки, которая топит дома в махачкалинских поселках Газораспределитель и Пальмира, были проложены самими местными жителями при беспорядочной застройке этих территорий.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Газораспределитель в Махачкале 8 апреля обратились к мэру Махачкалы и главе Дагестана Сергею Меликову с требованием очистить русло реки, которая топит дома жителей.

Жители указали на препятствия в виде труб, которые во многих местах пересекают русло реки. Насколько эти трубы функциональны, неизвестно. "Две минуты потока, и здесь застревают доски, деревья, и сразу образуется дамба из мусора. Вода просто вынуждена находить новое русло через наши дома", - рассказали они.

Поселок Газораспределитель (ГРС) находится на окраине Махачкалы и в основном состоит из частного сектора, построенного на бывших садовых участках. После наводнений в конце марта и начале апреля поселок оказался сильно затоплен, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” местный житель Магомед.

Главными проблемами поселка стали хаотичная застройка и отсутствие в большинстве мест канализационных сетей, отметил мужчина, комментируя обращение местных жителей к властям.

“Многие жители прокладывают трубы как могут и хотят, перекрывают каналы. Те трубы, что показывала женщина на видео, - скорее всего, самовольно проведенная канализация или водоснабжение. Не в этих трубах через канаву дело. Нет самого принципа планирования территории, отсутствие необходимой инфраструктуры, тесная застройка - это причина затоплений”, - считает он.

На видеообращение никакой реакции властей не было, сообщил другой житель поселка Али. Сейчас, по его словам, вода спала, хотя есть еще отдельные затопленные места.

“Массового отъезда людей из поселка нет, на время потопа часть жителей переехали жить в другие районы города. Районы ГРС и Пальмира очень проблемные в плане затопления. А что делать? Люди построили себе тут какое-то жилье, многие знали о существующих проблемах территории, приходится терпеть”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Одна из мер восстановлению инфраструктуры в микрорайонах Пальмира и Газораспределитель после подтоплений - подсыпка песчано-гравийной смеси на проезжую часть, сообщила в своем Telegram-канале мэрия Махачкалы. “Специалисты проводили откачку воды, а также вели работы по вывозу наносов ила и грязи, расчищая территорию для последующей отсыпки”, - отчиталась городская администрация 11 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

На 13 апреля подтопленными оставались более 500 жилых домов. Всего зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. С 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации в республике был повышен с регионального до федерального.

