Парламент Нагорного Карабаха призвал армян к объединению

06 апреля 2022, 04:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе и Армении, должны объединиться, чтобы вместе отстаивать свои национальные интересы и противостоять внешним угрозам, заявили депутаты Народного собрания непризнанной республики. Акция с призывами к единству армян прошла в Аскеране.

Как писал "Кавказский узел", жители и активисты в Армении проводят акции, на которых требуют признать от властей страны независимость Нагорного Карабаха. 5 апреля в Ереване на площади Свободы оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели многотысячный митинг, на котором обвинили власти Армении в новых территориальных уступках и призвали объединиться для защиты Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о готовности Армении к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Премьер-министр надеется, что обсуждение этого вопроса начнется на запланированной на 6 апреля встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. "Я надеюсь на обсуждение и согласование в ходе этой встречи с президентом Азербайджана всех вопросов, связанных с началом переговоров по мирному договору", – привело 31 марта слова Пашиняна издание "Новости Армении". Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также выразил надежду на начало мирных переговоров в ходе этой встречи. "Азербайджан всегда открыт для переговоров. Считаем, что встреча 6 апреля – это очередная возможность", – привело слова Байрамова 2 апреля агентство Report.az.

Депутаты Нацсобрания Нагорного Карабаха на внеочередном заседании 5 апреля призвали к всеармянской консолидации по вопросам, касающимся судьбы непризнанной республики.

"Национальное собрание Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) [...] призывает к всеармянской консолидации по вопросам, касающимся судьбы Арцаха. Мы убеждены, что республики Армения и Арцах при полной поддержке армянских общин диаспоры, слившись в единый кулак, смогут совместно противостоять региональным вызовам, отстаивая свои национальные интересы", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В тексте отмечается, что "в этот непростой период [...] Национальное собрание Республики Арцах подтверждает волю и решимость народа Арцаха, видение национально-освободительной борьбы, основанной на праве свободно жить на своей исторической родине, которая началась в 1988 году".

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе". 10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорного Карабаха. В этот же день в 2006 году была принята Конституция Нагорно-Карабахской Республики. Решением правительства этот день в непризнанной республике отмечают как День независимости и День Конституции, он объявлен нерабочим. При этом Армения больше 30 лет не признаёт суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, сказано в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

"Декларацией от 2 сентября 1991 года, а затем путем всенародного референдума народ Арцаха образовал Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) в соответствии со всеми международными нормами. За 30 лет мы прошли через победы и неудачи. В результате войны 2020 года мы понесли человеческие и территориальные потери, но ничто и никто не может лишить нас права на самоопределение", – заявили парламентарии Нагорного Карабаха.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

В тексте документа отмечается, что "закрепление обязательств Республики Армения по обеспечению безопасности Арцаха, создание атмосферы всеармянского единства могут лишь создать достаточные условия для обеспечения будущего армянского народа".

Заявление принято всеми пятью фракциями, представленными в парламенте Нагорного Карабаха.

Участники акции в Аскеране выступили за признание независимости Нагорного Карабаха

Призыв к объединению и борьбу за признание Нагорного Карабаха озвучили участники прошедшего 4 апреля митинга в городе Аскеране. Акция была организована по инициативе АРФ "Дашнакцутюн", сообщила официальная газета партии, "Апараж". По данным организаторов, на митинг пришло более 100 человек.

"Цель митинга – объединить всех ради единства, ради нашей государственности, ради сохранения нашей независимости", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов, член партии АРФ "Дашнакцтюн" Алеша Габриелян.

Напомним, 4 апреля также прошла акция в Ереване. Сторонники партии "5165" перед зданием парламента Армении в Ереване потребовали признать независимость Нагорного Карабаха. "Требование признать независимость Нагорного Карабаха должно стать повесткой всех политических сил Армении", – заявила в ходе акции лидер партии "5165" Карин Тоноян.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения, из общин Парух (азербайджанское название села – Фаррух) и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации без применения силы". 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе села Парух. Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.