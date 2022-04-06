Активисты призвали Пашиняна не навредить Нагорному Карабаху в Брюсселе

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Митинг с требованием признать независимость Нагорного Карабаха прошел сегодня в Ереване в преддверии встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Участники митинга потребовали от Пашиняна не подписывать никаких документов, которые могут ухудшить положение Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Ереване на Площади Свободы оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" провели многотысячный митинг, на котором обвинили власти Армении в новых территориальных уступках и призвали объединиться для защиты Нагорного Карабаха. Митинг прошел в преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая должна состояться сегодня в Брюсселе. Неопределенность статуса Нагорного Карабаха не дает возможности для заключения фундаментальных соглашений на встрече Алиева и Пашиняна, но не исключено подписание рамочного документа, указали армянские политологи. Армянская сторона увязывает соглашение о мире со статусом Нагорного Карабаха, однако Баку не намерен обсуждать судьбу территории, которая по международному праву считается азербайджанской, отметили азербайджанские аналитики.

26 марта Минобороны России заявило, что азербайджанские военные нарушили трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. По данным ведомства, 24 и 25 марта солдаты Азербайджана зашли в зону ответственности миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии. 27 марта Минобороны России сообщило, что Азербайджан вывел военных из села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Но Азербайджан опроверг эту информацию. Разные сведения о расположении азербайджанских военных в Карабахе могли стать следствием разного подхода Москвы и Баку к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине. Зеркальный отвод военных угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха и является скрытой демаркацией границы, заявили аналитики. 3 апреля ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к переговорам.

Партия национально-консервативного движения "5165" организовала сегодня в Ереване акцию протеста перед зданием правительства Армении с плакатами "Поддержать Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), "Армения - гарант безопасности Арцаха", "Признание Арцаха".

Они отметили, что цель акции - обратить внимание жителей Армении на ситуацию в Нагорном Карабахе, сплотить народ вокруг этой повестки. Организаторы акции считают, что важную роль в этом может сыграть интеллигенция - преподаватели, врачи, учёные.

Никол Пашинян, находящийся сейчас на переговорах в Брюсселе, должен знать, что судьбу Нагорного Карабаха могут решать только его жители, и никто не имеет права подписывать от их имени какой-либо документ или делать какое-либо заявление, которое прямо или косвенно может обозначить, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, указал член Движения Менуа Согомонян.

По его словам, что заявление Народного собрания Нагорного Карабаха от 5 апреля о том, что Армения должна стать гарантом безопасности Нагорного Карабаха и об острой необходимости международного признания Нагорного Карабаха говорят о том, что "стремления и видения наши едины". Очень важно, что и на митинге оппозиции 5 апреля его участники призвали армянские власти не подписывать какой-либо документ, который будет идти вразрез с правом арцахцев на самоопределение, а также предпринять шаги по возобновлению переговорного процесса, стартовавшего в 1994 году, отметил Согомонян.

Лишь "закрепление обязательств Республики Армения по обеспечению безопасности Арцаха, создание атмосферы всеармянского единства могут создать достаточные условия для обеспечения будущего армянского народа", - заявили 5 апреля карабахские парламентарии. Заявление было принято всеми пятью фракциями, представленными в парламенте Нагорного Карабаха.

Гарантом безопасности Нагорного Карабаха Армения может стать только после его признания, подчеркнул Согомонян. Наряду с требованием к властям Армении признать Нагорный Карабах движение призывает сопредседателей МГ ОБСЕ, как гарантов на переговорам по карабахскому конфликту, быть приверженными своим обязательствам в рамках формата и привести Азербайджан за стол переговоров, добавил он.

Важно, чтобы все армяне мира выступили в поддержку Нагорного Карабаха, отметила член движения Карин Тоноян. "Сегодня Арцах прилагает все свои усилия, чтобы доказать миру, что он тоже имеет право на жизнь, право на самоопределение. Арцах - часть нас самих, и каждый из нас обязан встать на защиту этого права и заставить властей признать Арцах, дабы в будущем у нас была возможность бороться и вернуть его", - отметила в своем выступлении Тоноян.

Она призвала не опускать руки из-за одной проигранной войны. Армянский народ, как отметила Тоноян, должен воспрянуть. "Без Арцаха не может быть безопасной Армении. Если мы уступим сегодня Арцах, завтра уступим Сюник, а послезавтра - Ереван".

Карин Тоноян также отметила, что никаких хороших ожиданий от брюссельской встречи у нее нет, поэтому протестные акции сегодня очень важны. "Эти протесты - карт-бланш Николу Пашиняну, чтобы в Брюсселе он чувствовал себя увереннее и не подписывал никаких необратимых для армянского народа документов", - отметила Тоноян.

Азербайджан выступил с пятью предложениями по нормализации ситуации, сообщил 14 марта МИД Азербайджана. Среди них: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий и обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; отсутствие угроз безопасности друг друга, делимитация и демаркация государственной границы и установление дипломатических отношений, а также открытие транспорта и коммуникаций.

Бывший посол Армении в Польше Эдгар Газарян напомнил, что встрече в Брюсселе предшествовала передача Азербайджаном Армении пяти предложений, на что армянские власти, в принципе, дали согласие. "Это означает, что интересы Алиева и Пашиняна совпадают. Также до встречи в Арцахе произошли бои, в ходе которых от удара БПЛА погибли армянские военнослужащие. Это давление на Армению", - отметил Газарян.

Он добавил, что трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года является лишь заявлением о перемирии. "То, что сейчас для нас готовят, станет настоящей капитуляцией, и это нужно предотвратить".

Участники акции заявили о продолжении своих протестов и призвали армян присоединиться к ним и предотвратить катастрофу.

По данным на 18.28 мск в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, после этого должна начаться трехсторонняя встреча с участием президента азербайджана Ильхама Алиева, сообщило сегодня News.Am

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.