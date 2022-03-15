Политологи обсудили реакцию Еревана на предложение Баку о переговорах

15 марта 2022, 06:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по заключению мирного договора при условии соблюдения ряда принципов. Ереван в ответ предложил провести переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. Предложения Азербайджана не затрагивают урегулирование карабахского конфликта, отметили Андриас Гукасян и Тигран Григорян. Предложения Баку являются попыткой закрепить итоги войны 2020 года, считает Найра Айрумян.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило 14 марта о готовности Баку к переговорам по заключению мирного договора с Ереваном при условии соблюдения пяти базовых принципов.

"Азербайджан предлагает следующие принципы для нормализации отношений: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес", – перечисляются принципы в сообщении ведомства.

В свою очередь министерство иностранных дел Армении в ответ на предложение Азербайджана сообщило, что Ереван обратился "к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по заключению мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта". Об этом говорится на сайте ведомства.

Принципы, предложенные азербайджанской стороной, соответствуют международным отношениям, которыми руководствуются страны по отношению друг к другу, однако они обходят суть армяно-азербайджанского конфликта и его урегулирования, что лишает их содержательности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

По его словам, международная общественность признает, что вопрос статуса Нагорного Карабаха породил войну, которая возобновилась осенью 2020 года после длительного перемирия. "Делать вид, что вопроса Арцаха (Нагорного Карабаха) не существует, как об этом заявил Алиев - это тупиковый путь. Чтобы установился мир, нужно согласие в вопросе статуса Арцаха (Нагорного Карабаха), нужно, чтобы Азербайджан признал право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение. Право, которым народ Арцаха (Нагорного Карабаха) обладал согласно законодательству СССР и которое признается международным сообществом. Об этом в предложениях Азербайджана не было ни слова. А без этого это, скорее всего, имитация урегулирования, нежели мирное урегулирование", – отметил он.

Армения согласовала с Россией обращение к Минской группе ОБСЕ для возобновления переговоров, считает Гукасян. "До сих пор Азербайджан игнорировал интересы США и Франции, опираясь на Россию и Турцию. Москва ждала поддержки Баку в украинском конфликте. Россия считает, что многое сделала для Азербайджана в войне против Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха). Но Азербайджан в нужный момент не поддержал Россию и после подписания декларации о союзнических отношениях начал вести переговоры с Западом, направленные против интересов России. Поэтому Россия <...> зеленый свет на возобновление урегулирования под эгидой ОБСЕ", – предполагает он.

При этом он считает преждевременным говорить о фундаментальных изменениях в урегулировании карабахского конфликта. "Пока что Армения получила одобрение на возобновление Минского процесса. Но этот процесс Россия может в любой момент затормозить, как через Армению, так и через Азербайджан. Все зависит от того, как себя поведет Азербайджан, и в случае хорошего поведения его руководства Россия опять решит вопрос в ущерб армянским интересам", – подчеркнул политолог.

Политолог Тигран Григорян считает, что Армения отвергла предложение Азербайджана начать двусторонние переговоры без посредников.

"На днях представитель МИД Армении Ваан Унанян заявил, что у Армении нет опыта прямых переговоров с Азербайджаном. Армения изъявила желание о переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ для отказа дипломатическим путем. В заявлении МИД есть упоминание о Хельсинкском Заключительном акте, на основании которого в свое время были сформулированы "Мадридские принципы". Но на данном этапе деятельность Минской группы ОБСЕ мне видится нереальной на фоне украинского кризиса, а также из-за подходов Азербайджана в вопросе урегулирования конфликта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием. 2 сентября 2021 года в 30-ю годовщину провозглашения республики жители Нагорного Карабаха возложили цветы к мемориальному комплексу в Степанакерте.

Предложения азербайджанской стороны, по большому счету, не имеют ничего общего с "Мадридскими принципами" урегулирования карабахского конфликта, считает политолог. "Есть какие-то элементы, которые есть в "Мадридских принципах". Например, о принципе территориальной целостности, что является принципом Хельсинкского Заключительного акта. Но пакет предложений не содержит принципы сбалансированного и справедливого урегулирования. То, что предложил Азербайджан – это капитуляционное соглашение, в котором учитываются интересы Азербайджана. Это документ, принуждающий Армению к уступкам", – подчеркнул Григорян.

По его мнению, эскалация в Нагорном Карабахе связана с попытками Азербайджана оказать давление на Армению.

В последние дни ситуация на границе Азербайджана и Народного Карабаха обострилась. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций 10 марта в Агдамском районе на Ходжавендском и Физулинском направлениях. Военные приняли ответные меры, сообщило Минобороны Азербайджана. 12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана.

Политобозреватель Наира Айрумян назвала заявление МИД Армении "слабой попыткой отклонить, фактически, ультиматум Баку из пяти пунктов".

"Предложения Баку нацелены на формализацию итогов войны 2020 года, которые Армения на данный момент не отклоняет. Во всяком случае Ереван и Степанакерт ни разу не поставили под сомнение условия трехстороннего заявления от 9 ноября <...>. Апелляция к сопредседателям Минской группы может иметь смысл только в одном случае – если Армения признает трехстороннее заявление утерявшим силу или исчерпавшим себя", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Айрумян не видит в действиях Еревана намерений усилить роль Запада, в частности, США и Франции. "Скорее всего, просматривается формирование нового формата Баку-Ереван-Анкара при незримой поддержке Москвы и Пекина с одной стороны и США с другой. Каждая сторона будет пытаться выгрести из нового формата свои дивиденды. Их не получит только Армения. Москва поддержит Баку, а США – Турцию. Такая конфигурация, при этом, не противоречит отношениям Баку и Анкары", – предположила политобозреватель.

Она считает, что предложения Азербайджана являются попыткой закрепить итоги войны, пока место российских войск в Арцахе не заняли международные миротворцы. "Азербайджан понимает, что если будет отменено трехстороннее соглашение, то линия, на которой должны будут стоять войска, непременно изменится", – пояснила Айрумян.