Политологи оценили угрозу парламентского кризиса в Армении

13 мая 2022, 01:19

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Конституционный кризис, который может возникнуть в случае отказа оппозиционных депутатов от мандатов, не гарантирует победу оппозиции на внеочередных выборах, так как участие в них Роберта Кочаряна обеспечит восстановление власти Никола Пашиняна, заявили политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Оппозиция не откажется от мандатов, чтобы не отдать парламент в руки правящей силе, считает политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая на митинге в Ереване оппозиция предложила создать временное правительство после того, как будет свергнута власть Никола Пашиняна. Новая власть, по их словам, займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус. 10 мая на шествиях в Ереване за неподчинение законному требованию силовиков были задержаны 64 человека. Никол Пашинян не может представлять Армению и армянский народ, политический кризис разрешится только его отставкой, заявил представитель оппозиции вице-спикер Ишхан Сагателян в обращении к иностранным послам.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

У оппозиции нет уверенности в победе протестного движения, а все те условия, которые выдвигают модераторы акций, являются психологической уловкой для удержания своих сторонников, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян.

Если протесты затянутся, то движение пойдет на спад, оппозиционные политики это осознают, поэтому прибегают к популистским заявлениям, чтобы воодушевить своих сторонников, считает он.

"В случае неудачи оппозиция вернется в парламент, в противном случае оппозиционные силы окончательно маргинализируются. Не исключен, конечно, вариант, что депутаты оппозиционных фракций сложат мандаты, что приведет к конституционному кризису. В этом случае будет давление международного сообщества на армянские власти, как это было в Грузии, когда сторонники Саакашвили сложили мандаты", - отметил политолог.

Тем не менее, если даже оппозиция сможет добиться проведения внеочередных выборов, по мнению Варданяна, шансы у них победить - нулевые. "Если на новых выборах Роберт Кочарян вновь возглавит оппозицию, Никол Пашинян, несомненно, победит. Более того, полагаю, что оппозиция получит еще меньше, чем у нее есть сейчас. Прошлогодние выборы показали, что Кочарян - гарантия восстановления власти Пашиняна. Избиратель голосует не за Пашиняна, а против Кочаряна", - подчеркнул он.

Реальная цель оппозиции - делегитимизация Пашиняна, снижение его рейтинга, полагает политолог. "Оппозиция считает, что если рейтинг Пашиняна упадет, то их рейтинг вырастет. Но это ошибочное предположение. Рейтинг оппозиции упадет, что откроет возможности третьим силам", - предположил Варданян.

Если оппозиционные депутаты сложат мандаты, то это не создаст проблем для правящей фракции, добавил он. "После выхода Ишхана Захаряна из фракции "Честь имею", парламентское большинство добирает 2/3 мандатов, необходимых для принятия, в том числе, конституционных законов. При этом какой-либо необходимости в поддержке внепарламентских сил не будет. В парламенте полезными эти силы не могут быть, а вне парламента они не решают никаких проблем", - пояснил политолог.

Политолог Андриас Гукасян считает, что парламентская оппозиция в состоянии вызвать конституционный кризис, сложив депутатские мандаты.

"Возможно, парламентская оппозиция дождется августа, когда закон позволит выдвинуть вотум недоверия правительству, и, получив отказ, откажется от мандатов. Возможно, что они пойдут на это, исчерпав потенциал уличной борьбы. Это зависит от того, как будут развиваться события, а также от целей, которые оппозиция будет ставить перед собой", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно пункту 3 статьи 115 Конституции Армении, недоверие премьер-министру может быть выражено не ранее чем через один год после его назначения.

Однако конституционный кризис не гарантирует, что в случае внеочередных выборов оппозиция сможет взять больше мандатов, считает Гукасян. "Конституционный кризис может привести к досрочным выборам, но оппозиционные деятели сами понимают, что новые выборы им ничего не дадут. Может оказаться, что их позиции ухудшатся, а голоса избирателей получат третьи силы. Но я думаю, что до этого дело не дойдет. Через две-три недели протесты пойдут на спад, и оппозиция будет думать, как завершить протесты. Скорее всего, оппозиция вернется в парламент, и все досидят тихо на своих местах до окончания срока парламента", - предположил политолог.

По его словам, задачей оппозиции является отстранение Пашиняна от власти и избрание их кандидата новым премьером. "Технология оппозиции заключается не в досрочных выборах, а чтобы правящая фракция проголосовала за их кандидата, который возглавит временное правительство. Главная цель – доступ к административному ресурсу, получив контроль над которым, они назначат внеочередные выборы. Конституционный кризис, даже если оппозиция пойдет на этот шаг, в этом плане им ничего не даст, так как админресурс останется под контролем партии власти. Как это было год назад", - подчеркнул Гукасян.

Единственным условием выхода из политического кризиса может стать отказ властей от двусторонних переговоров с Азербайджаном, добавил он.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что внутриполитические процессы необходимо оценивать с точки зрения государственного интереса Армении, а не с точки зрения участников политической борьбы.

"Исходя из этого интереса и укрепления переговорных позиций Армении, правительству Пашиняна лучше уйти, и я не знаю, что удерживает его от отставки, кроме неуемного желания сохранить власть. Оппозиция говорит, что с точки зрения будущих переговоров участие Пашиняна нецелесообразно, и это оправданное заявление. При этом оппозиция не представляет альтернативных решений, открыто признавая, что не подвергнет ревизии трехстороннее заявление 9 ноября 2020 года, не будет требовать деоккупации территорий Арцаха (Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и пересмотра итогов войны, не оспорит юрисдикцию российских миротворцев и прочие фундаментальные позиции", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При таком раскладе внутриполитический кризис может длиться сколько угодно долго, пока у кого-то не сдадут нервы, отмечает политобозреватель.

"Пока я вижу готовность оппозиции к долгосрочной борьбе, возможно, изменятся методы, но уличная борьба и акции неповиновения продолжатся. Судя по вояжам Пашиняна, правительство пытается найти поддержку и гарантии на Западе, что говорит о не очень прочных его позициях в Москве. Сомневаюсь, что Пашиняну удастся найти опору на Западе, настаивая на "мирной повестке" и "демократических реформах". Сейчас все происходит в режиме реал-политик, а "мир" и "демократия" - неконвертируемая нынче монета. Пашиняну надо найти нечто более весомое, чтобы получить поддержку Запада. На фоне [президента Украины] Владимира Зеленского "предложения" Никола Пашиняна выглядят жиденько", - заявила Айрумян.

Что касается оппозиции, то поскольку ее представители не обозначили временных рамок смены власти, то сложно говорить о шагах, если удастся или не удастся смена власти, добавила она.

"Сомневаюсь, что оппозиция вернется в парламент к полноценной работе. Но и мандаты не сложат, чтобы не "отдать" парламент в руки власти", - заключила политобозреватель.

Армения следует интеграционным процессам с Россией, и в случае революции новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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