Аналитики исключили смену политического курса Армении в случае переворота

07 мая 2022, 12:14

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Армения следует интеграционным процессам с Россией и, в случае революции, новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как власти страны выразили согласие "снизить планку" относительно карабахского вопроса. Сегодня протестующие продолжили акции, в частности оппозиция устроила автопробег с требованием отставки Пашиняна.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Его заявления вызвали возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста.

Вероятность смены власти в Армении почти нулевая, но если оппозиции всё же удастся придти к власти, то у нее не будет принципиальной разницы с подходами команды Пашиняна в вопросе армяно-азербайджанских отношений, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

В концептуальном плане оппозиция не озвучивает позиций относительно Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанских отношений, а все её публичные заявления носят декларативный характер и укладываются в логику патриотических формулировок, отметил аналитик. "Содержательного политического подхода заявления оппозиции не содержат. Никакого убедительного довода в свою пользу оппозиция не приводит. Заявляют, что вернут Шуши и Гадрут, но, каким образом это будет сделано, ответ остается без обоснования", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла" (азербайджанское название Шуши – Шуша, – прим. "Кавказского узла") .

Вопрос Нагорного Карабаха частично находятся под ответственностью армянских властей, а частично зависит от международной ситуации, добавил политобозреватель. "События вокруг Нагорного Карабаха обусловлены не только политикой Армении. Отношения США и России, силовой баланс между этими двумя сверхдержавами, турецкий фактор, события вокруг Ирана, от этого всего зависят задачи, которые могут возникнуть перед армянской дипломатией", – пояснил он.

Бадалян также отметил, что у протестного движения в Армении есть два лидера – бывшие президенты страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян. "Вернее, они не лидеры, а руководители движения. Остальная иерархия формируется под них. [Вице-спикер парламента от фракции "Айастан"] Ишхан Сагателян и остальные – это всего лишь функционеры прежней системы власти, которой руководят двое – Кочарян и Саргсян. И между ними есть конкуренция. У каждого из них свои функционеры. Например, Артур Ванецян – союзник Сержа Саргсяна, а Гегам Манукян и АФР "Дашнакцутюн" ассоциируется с Робертом Кочаряном. Это уже отдельные сегменты внутри протестного движения, и между ними есть стратегическая конкуренция", – подчеркнул политобозреватель.

Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении после массовых акций протеста четыре года назад. Чуть больше десяти дней потребовалось жителям Еревана на то, чтобы власти Армении исполнили требования протестующих и пошли на попятную в ходе “бархатной революции” в апреле 2018 года. Под давлением протестующих согласился уйти в отставку с поста премьера Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал своего обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились. Никол Пашинян возглавил оппозицию и претендовал на пост премьер-министра Армении, в итоге ему удалось стать главой правительства страны. "Кавказский узел" вел фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости о ходе "бархатной революции" размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".

Политолог Саро Сароян также считает, что армянская оппозиция не выражала позицию по карабахскому вопросу, так как, по мнению аналитика, избегает этой тематики. "Об их отношении к этому вопросу можем судить по их пройденному пути, основываясь на их мировоззрении. В прошлом, все кто сегодня в оппозиции, не скрывали, что видят будущее Армении в интеграционных процессах с Россией. И, по сути, говорят то же, что и власти. Их шаги основываются на трехсторонних заявлениях, начиная от заявления 9 ноября 2020 года [о прекращении огня зоне карабахского конфликта]. В этом контексте ожидать каких-либо изменений не стоит. Ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не пойдут против Владимира Путина. И власти, и оппозиции нечего сказать в вопросе Нагорного Карабаха. Поэтому не обращаются к этой проблеме. Политическая активность оппозиции заключается в смене власти без наличия какой либо программы", – сказал Сароян корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Политолог Саро Сароян также заявил, что после заключения договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года Армения не ведет самостоятельную политику. "Запад еще больше вовлекается в процессы на Южном Кавказе и реализация кремлевских проектов усложнилась. Стало сложно и пророссийскому Пашиняну, который пытается сыграть на противоречиях Запада с Россией. Изменился силовой баланс, есть потребность соответствовать и подстраиваться под новые реалии. Этим обусловлена попытка властей маневрировать между Россией и Западом", – пояснил аналитик.

Политолог Армен Варданян также полагает, что концептуального различия между подходами власти и армянской оппозиции по карабахскому вопросу нет. "На уровне заявлений, да, но это всего лишь популизм. Оппозиция понимает, что ее заявления нереализуемы, что оппозиция не сможет отказаться от всех трехсторонних заявлений, подписанных под эгидой Москвы", – сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Россия и Азербайджан оказывают на Армению давление, а пророссийская оппозиция не сможет пойти против России и лично Владимира Путина, добавил он. "Оппозиция, когда была у власти, всегда выполняли требования российского президента. Сомнительно, что, придя к власти, они пойдут против российских интересов", – указал аналитик.

Также политолог считает, что армянские власти пытаются сохранить статус-кво. "Сегодня Армения не в состоянии чего-либо изменить. Лучшее, что может произойти, это сохранение статуса-кво, худшее – заключение мира с Азербайджаном, и признания Нагорного Карабаха азербайджанским. И это вне зависимости, кто будет у власти, Пашинян или оппозиция", – пояснил политолог.

Формально Армения не отказывается от подписания мирного договора, но выдвигает встречные условия, тем самым, затягивая время, пока не закончится спецоперация на Украине, добавил Варданян.

Аналитик также отметил, что лидеров у протестного движения в Армении нет. "Между Робертом Кочаряном, [главой парламентской фракции "Честь имею] Артуром Ванецяном, Сержом Саргсяном не все синхронно, и есть внутренняя конкуренция. Они ревностно относятся к появлению лидера. В начале протестного движения в соцсетях появились публикации, что лидером движения мог стать экс-омбудсмен Арман Татоян, но кочаряновские ресурсы сразу же начали травлю. Между политическими силами есть отличия, которые не позволяет вынести личность лидера на первый план", – подчеркнул политолог.

Двухсторонние армяно-азербайджанские переговоры, будет ли их вести Никол Пашинян или Роберт Кочарян, будут успешны, если Армения согласится на условия Азербайджана и откажется от Нагорного Карабаха, заявил политолог Андриас Гукасян.

Никол Пашинян принял решение по карабахскому вопросу и не признает право армян Нагорного Карабаха на самоопределение, считает он. "Никол Пашинян выступает за то, чтобы армяне Нагорного Карабаха либо приняли азербайджанское гражданство, либо покинули историческую родину. Это решение Пашинян мотивирует гарантией безопасности трехмиллионного населения Армении. Это безнравственное предложение, которое он сделал нации, и многие с этим решением не согласились. Но, конечно, наивно полагать, что протесты парламентских сил могут что-либо изменить в этом раскладе. Пашинян не сам выдумал это предложение. Его он получил от России. Взамен он получит пожизненную власть, если Армения вступит в союзное государство. Согласие Армении связано с желанием России, чтобы Азербайджан также вступил в это Союзное государство", – заявил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Если Армения войдет в состав Союзного государства, то Пашинян получил возможность длительное время оставаться у власти, добавил аналитик.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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