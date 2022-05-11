Армянская оппозиция призвала послов отказаться от взаимодействия с Пашиняном

11 мая 2022, 01:40

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Никол Пашинян не может представлять Армению и армянский народ, политический кризис разрешится только его отставкой, заявил оппозиционный политик Ишхан Сагателян в обращении к иностранным послам на акции в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая на митинге в Ереване оппозиция предложила создать временное правительство после того, как будет свергнута власть Никола Пашиняна. Новая власть, по их словам, займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус. 10 мая на шествиях в Ереване за неподчинение законному требованию силовиков была задержаны 64 человека.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

Сторонники оппозиции в десятый день протестного движения прошлись шествием по центральным улицам Еревана, передал 10 мая корреспондент «Кавказского узла».

Шествие противников Пашиняна и его правительства началось с Площади Франции. Участники акции призвали сограждан присоединиться к протестному движению, они скандировали «Единение. Борьба. Победа».

Необходимо национальное единение, протестное движение отвергает разделение нации на своих и чужих, раскол в обществе неприемлем, так как препятствует развитию страны, заявил до начала шествия вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Оппозиционный политик после шествия обратился к послам с призывом поставить в известность глав своих государств, что Никол Пашинян больше не может представлять Армению и армянский народ. «Политический кризис, который возник в Армении, может разрешиться исключительно отставкой Пашиняна и его команды. Отставка обусловлена провалом политики властей в вопросах безопасности, экономики и защите национальных интересов», - заявил он.

Сагателян раскритиковал Первый общественный телеканал, который, по его мнению, не отражает действительность. Он призвал телеканал объективно освещать события в стране. «Телеканал существует на деньги налогоплательщиков, но он стал для Пашиняна палочкой для селфи или филиалом газеты «Айкакан жаманак» (основана Николом Пашиняном – прим. «Кавказский узел»)», - сказал оппозиционный политик.

Сагателян сообщил, что 11 мая в 12:00 (по местному времени, в 11.00 мск) в Ереване по разным маршрутам будут организованы автопробеги. Он призвал граждан поддержать акцию. «Мы должны заполонить весь город флагами Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) триколорами. Параллельно продолжатся акции неповиновения. После этого, в 16:00, собираемся на этой площади», – привело его слова издание News.am.

Депутат от блока «Честь имею» Анна Мкртчян на митинге заявила, что Армения без Никола (Пашиняна, премьер-министра Армении) предполагает Армению без Грзо (депутата от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна).

По ее словам, Сукиасян ранее внес свою лепту в смену власти и сейчас делает все, чтобы продолжить сроки пребывания Пашиняна.

"Прошедшие 10 дней показали, насколько силен страх нынешнего режима. Они пытаются создать ложное впечатление, что достойные граждане Армении испытывают проблемы с инакомыслием [...] Это не инакомыслие, а соучастие. В завтрашней Армении такое соучастие не останется безнаказанным", - сказала Мкртчян.

Протесты в Армении ранее прокомментировал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Мирные протесты являются элементом открытой политической системы, заявил он 9 мая на брифинге. «Мы полностью поддерживаем фундаментальные свободы выражения мнений и мирных собраний. Призываем власти проявлять сдержанность, а протестующих - воздерживаться от насилия и уважать верховенство закона и демократию Армении», - отметил Прайс.

Армения следует интеграционным процессам с Россией, и в случае революции новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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