Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном

19 февраля 2021, 14:11

Серж Саргсян в интервью ArmNews рассказал о причинах своей отставки, поражении в войне и сделал сразу несколько резонансных заявлений. Карабахскую армию фактически оставили один на один с Азербайджаном, настаивает бывший президент Армении. Самые важные тезисы из интервью Саргсяна – в справке "Кавказского узла".

Первое после "бархатной революции" интервью с Саргсяном, которое перевел корреспондент "Кавказского узла", было разбито на две части и опубликовано на Youtube-канале издания ArmNews 15 и 16 февраля 2021 года. Интервью третьего президента Армении свидетельствует о желании Сержа Саргсяна реабилитировать себя в изменившейся политической ситуации, считает политолог Армен Варданян. Саргсян пытается оправдаться перед своими союзниками, которые подозревают его в закулисном соглашении с Николом Пашиняном, полагает политтехнолог Армен Бадалян. Среди оппонентов премьер-министра развернулась борьба за власть, и Саргсян надеется сохранить политическое влияние, уверен политобозреватель Акоп Бадалян.

Про безвыходную ситуацию в ходе революции

В ходе интервью Саргсян поделился подробностями апрельских событий 2018 года. По словам бывшего президента, решение выдвинуться в премьер-министры он принял с учетом геополитической ситуации. "Смена лидера может негативно отразиться на переговорном процессе, и чтобы избежать роковых последствий, я согласился стать премьером", – пояснил он. Однако "применение силы против манифестантов могло иметь печальные последствия для страны, и я оказался в цугцванге, когда неосторожное действие могло только усугубить ситуацию", – заявил бывший президент.

Про передачу власти Карапетяну, а не Пашиняну

По словам Саргсяна, он не передавал власть Пашиняну. "По закону, после отставки премьер-министра его обязанности исполняет первый вице-премьер [Карен Карапетян]. Я вызвал его и спросил, готов он взять ответственность на себя, если я подам в отставку, и получил утвердительный ответ. После он отправился в изолятор (Пашинян находился под арестом в день отставки Саргсяна, – примечание "Кавказского узла") и сообщил, что я сегодня подам в отставку, пусть они разрядят ситуацию", – рассказал он.

О миллиардном торге с Лукашенко

Саргсян во время интервью подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2016 году предложил ему 5 миллиардов долларов за передачу Азербайджану семи районов вокруг Карабаха. Саргсян утверждает, что в ответ он "предложил 6 миллиардов в обмен на то, чтобы Ильхам Алиев отказался от этих земель". "Когда я отвечал Лукашенко, вернее, через Лукашенко Алиеву, я говорил, что Карабах и жизни людей не подлежат торгу", – сказал он.

Речь идет о районах, которые перешли под контроль армянской стороны во время первой карабахской войны в начале 1990-х годов и которые здесь считались "поясом безопасности" для Нагорного Карабаха. По итогам второй карабахской войны, которая началась 27 сентября 2020 года, эти районы вернулись под контроль Азербайджана.

О Казанском документе

Саргсян напомнил о Казанском документе 2011 года. Согласно этому предложению посредников переговоров у Нагорного Карабаха был бы промежуточный статус. "В этом случае армянская сторона передала бы Азербайджану пять районов, но вплоть до согласования референдума о независимости Карабаха удерживала бы Лачинский и Кельбаджарский районы", — добавил он. "Я хотел остаться во власти, будучи готовым подписать этот вариант, но не был уверен, что общество одобрило бы его", — сказал Саргсян.

Про независимость Нагорного Карабаха

Армения должна была признать независимость Карабаха во время военных действий 2020 года, считает Саргсян. Он заявил, что не понимает, почему за 44 дня, когда велась война, "эти власти не пошли на этот шаг". "Если сопредседатели, если международное сообщество считали, что в переговорном процессе признание Арменией независимости Нагорного Карабаха означало бы заведение переговорного процесса в тупик, и как результат — военные действия, и если военные действия [идут] — что мешало признать независимость?" — заявил он. На вопрос, поздно ли уже признавать независимость Карабаха, бывший президент сказал, что "рано или поздно мы к этому придем".

О поведении Пашиняна

Саргсян не удивлен, что действия Азербайджана "так и остались не осужденными в ходе войны в Карабахе". Он объяснил это политикой Пашиняна в отношении России и других партнеров. "Когда ты, нарушая законы собственной страны, не встречаешь в аэропорту руководителя государства-члена ООН (президента России Владимира Путина, — примечание "Кавказского узла"), который к тому же является твоим союзником, потом даешь повод фейкам и непонятного происхождения сайтам указывать на то, что ты якобы повысил этим суверенитет страны, то должен понимать, что завтра будешь наказан", — заметил Саргсян.

1 октября 2019 года Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В нарушение протокола Никол Пашинян не приехал встретить российского президента в аэропорту.

О том, как сдали Шуши

Действующие власти Армении, может, и непреднамеренно, но сдали Шуши, — уверен бывший президент. На вопрос, пал Шуши, или город сдали, Саргсян ответил: "Конечно, сдали". «Я не говорю, что преднамеренно сдали. Но Шуши сдали, сдали потому, что уже было известно (мне, по крайней мере), когда закончится война", — отметил он.

О капитуляции Пашиняна, а не Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не победил армянскую армию, он не победил армянский народ, заявил третий президент Армении. "На самом деле Алиев победил недееспособные власти Армении. Капитулировала не армянская армия и не армянский народ. Капитулировал премьер-министр Армении и его команда [...] Капитулянт и дня не служил в армии", — сказал Серж Саргсян.

Про отказ использовать "Искандеры"

Армения не стала применять оперативно-тактические комплексы "Искандер" на основном этапе войны в Карабахе из боязни ответного удара, предположил Серж Саргсян. Он заявил, что, по имеющейся у него достоверной информации, "Искандеры" "применялись только в конце войны, и стреляли из них по Шуши". "Но почему по территории самого Азербайджана не было нанесено ударов? Могу предположить, что боялись ответного удара. Возможно, не средствами такой же точности или дальности. Но "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", — сказал Саргсян.

О планах перевооружения

Действующее руководство Армении после своего прихода к власти полностью изменило план перевооружения армии, а для реализации плана его администрации было предусмотрено 1,3 миллиарда долларов, утверждает Саргсян. "Из этих 1,3 миллиарда свыше 500 миллионов было предусмотрено потратить на развитие авиации, ПВО и закупку беспилотников. До 2024 года планировалось приобрести 2,5 тысячи беспилотников. Причем дроны закупались бы как у местных производителей, так и за рубежом. Только в 2018-2020 гг. планировалось закупить свыше 1 тысячи дронов — как разведывательных, так и ударных. Но, к сожалению, новая власть полностью изменила этот план", — заявил бывший президент Армении.

Про закупки во время войны

В ходе войны снаряжение для армии закупалось в 2-3 раза дороже реальной цены, уверен Серж Саргсян. "Во время войны в обход министерства обороны правительство проводило закупки. Непонятно, почему они обходили Минобороны", — сказал он. И добавил, что армию "клубникой и нижним бельем" в боеспособную не превратить.

О задействовании армянской армии

Доводы действующей власти бывший президент Армении назвал "сказками", утверждая, что Армию обороны Нагорного Карабаха фактически оставили один на один с врагом. "Нам постоянно говорят, что азербайджанцев было больше, силы были слишком неравные. Хорошо, а почему тогда армянская армия не была задействована? Я знаю, что даже половины армянской армии не было переброшено в зону боевых действий", — отметил Саргсян.

О своем будущем в политике

По словам Саргсяна, он ни при каких условиях не будет занимать высокую должность в стране, однако готов быть советником или консультантом любого серьезного высокопоставленного должностного лица. Однако это не означает, что он намерен уйти из активной политики или возглавляемая им Республиканская партия Армении (РПА) потеряет влияние на политической арене. "Наоборот, и я буду активен, и РПА будет еще более активной. И если будут выборы без капитулянта, мы примем в них участие", — сказал он.