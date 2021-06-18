Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021

18 июня 2021, 16:55

В воскресенье, 20 июня, пройдут досрочные выборы в армянский парламент. Кто в них участвует, кто фаворит и в каком случае возможен второй тур, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Причина новых выборов

Это вторые подряд внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) Армении. Идея их проведения возникла после начала политического кризиса в Армении, вызванного заключением мирного договора с Азербайджаном в ноябре 2020 года. Для этого Никол Пашинян 25 апреля 2021 года ушел в отставку, став исполняющим обязанности главы правительства. 3 и 10 мая Национальное собрание Армении не избрало нового премьер-министра. Вечером 10 мая дня президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 20 июня 2021 года.

Ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении практически в равной степени возлагают на команду Никола Пашиняна и на тех, кто был у власти ранее, - говорится в справке «Кавказского узла» «Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции». Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны «Кавказским узлом» на специальной тематической странице «Протесты в Армении».

Предыдущие досрочные выборы прошли после так называемой Бархатной революции. Оглушительную победу на них одержал альянс Николы Пашиняна «Мой шаг», получив 70,43% голосов и заняв 88 из 132 мест в парламенте.

Значение парламентских выборов в Армении

После 2015 года, когда на референдуме были приняты поправки в Конституцию, Армения стала из смешанной республики 1 фактически парламентской. Большая часть полномочий перешла к премьер-министру, которого избирают парламентским большинством. Весной 2018 года Никол Пашинян отмечал, что у премьера слишком много полномочий, а у остальных государственных институтов – постыдно мало .

Кандидаты и избиратели

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов от 26 политических сил: в выборах примут участие 22 партии и 4 блока — «Армения» («Айастан»), «Свободная Родина», «Честь имею», «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян». Общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Армении, составляет 2 581 093 человека .

Фавориты гонки

По имеющимся в открытых источниках данных опросов, лидерами предвыборной гонки являются партия Пашиняна «Гражданский договор» и альянс «Армения» во главе со вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Их результаты примерно равны и колеблются около отметки в 24%. При этом у Пашиняна рейтинг падающий - еще в марте он имел 31,7%, - а у Кочаряна растущий, - в марте он набирал всего 5,9%. При этом по пятибалльной шкале лично Никола Пашиняна оценивают все же выше, чем Роберта Кочаряна, - 2,5 против 2,3 балла.

Третье место занимает блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, за него готовы отдать свой голос 7,4% избирателей. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна получила бы 3,7%, партия «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна - 3,1% .

Достоверно оценить масштаб поддержки кандидатов непросто: единственная организация, регулярно публикующая данные социологических опросов на эту тему, компания MPG, методология ее опросов у многих вызывает возражения - в частности, в них участвуют только респонденты со стационарными телефонами, которыми большинство жителей Армении не пользуются .

Труднопредсказуемыми назвали эти выборы политологи, опрошенные «Кавказским узлом». Они видят причины в сильном влиянии изменчивых внешнеполитических факторов и большой доле неопределившихся избирателей. По их мнению, соревноваться с «Гражданским договором» Пашиняна может только блок Кочаряна, но и он нуждается в коалиции с другими оппозиционными силами.

Дебаты

Общественное телевидение Армении обязано за два дня до голосования провести дебаты всех глав партий и блоков, участвующих в выборах. Никол Пашинян неоднократно приглашал своих основных соперников принять участие в этих дебатах, однако, по всей вероятности, они не состоятся. Кочарян, первый номер в списке блока «Честь имею» Артур Ванецян, а также первый президент, глава партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян участвовать в дебатах публично отказались .

Процедура голосования

Граждане Армении могут голосовать только в том случае, если физически находятся в стране. В электронном голосовании (которое уже прошло с 11 по 13 июня), участвуют только служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за границей и имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе в зарубежных странах и члены их семей (ЦИК утвердил это право у 650 человек) . Порога явки в Армении нет, выборы будут считаться состоявшимися при любой активности избирателей.

Для предотвращения фальсификаций и случаев повторного голосования избиратели при получении бюллетеня показывают не только паспорт, но и с помощью специального электронного устройства сдают опечатки пальцев, чтобы идентифицировать личность. Интересной особенностью этих выборов будет то, что избиратели никаких отметок ручкой делать не будут. Каждый гражданин получит на участке 26 бюллетеней, выберет нужный и опустит его в урну. Остальные бюллетени будут утилизированы .

Второй тур

Если по итогам выборов ни одной политической силе не удастся получить, по меньшей мере, 54%, или в течение шести дней создать коалицию трех сил, набирающей 54%, то в Армении будет проведен второй тур голосования. В нем будут участвовать только две политические силы, набравшие большинство голосов .

Примечания