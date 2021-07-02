Четыре политические силы оспорили итоги выборов в Армении

02 июля 2021, 17:39

Блок Роберта Кочаряна "Айастан", блок Сержа Саргсяна "Честь имею" и партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали сегодня заявления в Конституционный суд Армении с требованием признать результаты досрочных парламентских выборов недействительными. Блок "Айастан" также заявил отвод одному из судей, который принимал участие в процессе по делу Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК Армении обнародовала окончательные результаты выборов с учетом пересчета голосов - партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. В тот же день ЦИК отклонила ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов в связи с многочисленными нарушениями.

В Конституционный суд Армении сегодня поступило заявление участвовавшего во внеочередных парламентских выборах блока "Айастан", возглавляемого бывшим президентом Робертом Кочаряном, сообщила пресс-секретарь КС Ева Товмасян. В заявлении содержится требование признать недействительными результаты выборов или признать недействительными результаты выборов и установить порядок распределения мандатов, или назначить второй тур выборов, сообщило агентство "Новости Армения".

Партия "Зартонк" также подала в Конституционный суд заявление об оспаривании результатов досрочных парламентских выборов, сообщил Ара Зограбян. "Были нарушены основные принципы избирательного права, закрепленные в Конституции Армении - свобода и равенство. Разжигание вражды, призывы к насилию, использование административного ресурса - другие нарушения, которые повлияли на результаты выборов", - привело его слова издание Aysor.Am.

Аналогичные заявления поступили от блока третьего президента Армении "Честь имею" и партии "Армянская родина", сообщила сегодня Ева Товмасян на своей странице в Facebook.

Блок "Айастан" также подал ходатайство о невозможности участия в рассмотрении дела об оспаривании результатов парламентских выборов судьи Ваге Григоряна, сообщил представитель блока Арам Вардеванян. "Причина ясна. Ваге Григорян участвовал в качестве законного оппонента, фигурируя в конкретном деле против Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Армена Геворгяна. Кроме того, мы думаем, что у него есть определенная предвзятость", - процитировало его слова агентство "Арменпресс".

Напомним, Роберт Кочарян обвинялся по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. По этому делу проходили также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, бывший глава Минобороны Сейран Оганян и бывший руководитель администрации президента и вице-премьер Армен Геворгян. 6 апреля суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное преследование Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц по статье о свержении конституционного строя на основании отсутствия факта преступления, 22 апреля Генпрокуратура Армении обжаловала это решение.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".