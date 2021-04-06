Суд снял с Кочаряна обвинение в свержении конституционного строя

06 апреля 2021, 17:18

Уголовное преследование в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о разгоне митинга 1-2 марта 2008 года в Ереване прекращено.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. По этому делу проходят также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, бывший глава Минобороны Сейран Оганян и бывший руководитель администрации президента и вице-премьер Армен Геворгян. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. Адвокаты потребовали прекращения уголовного преследования обвиняемых по этой статье.

Роберт Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки. 29 мая 2020 года Административный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы до окончания пандемии коронавируса второй президент Армении Роберт Кочарян оставался в медцентре, а в июне 2020 года Кочарян освобожден под залог. Обвинение еще в августе 2020 года заявило о намеренном затягивании процесса.

Суд прекратил уголовное преследование Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна по статье о свержении конституционного строя на основании отсутствия факта преступления. Решение огласила судья Анна Данибекян, сообщил сегодня News.Am.

"Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога", - процитировало слова судьи РИА "Новости".

Решение предполагает, что мера пресечения в отношении Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна будет отменена, поскольку обоим обвинения были предъявлены лишь по этой статье. В отношении Кочаряна и Армена Геворкяна уголовное преследование продолжится, поскольку им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, Кочарян заявил, что планирует пойти на выборы, возглавив партийный блок. У него есть серьезные финансовые ресурсы и собственные СМИ, которые позволят ему преодолеть проходной барьер на предстоящих выборах в парламент, но конкуренцию Пашиняну он не сможет составить, считает политолог Армен Варданян. У Кочаряна есть потенциал победить Пашиняна, однако все зависит от того, как он проведет свою агиткампанию, отметил политтехнолог Армен Бадалян.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.