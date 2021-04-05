Кочарян озвучил планы пойти на выборы во главе партийного блока

05 апреля 2021, 17:37

Второй президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать в намеченных на июнь досрочных выборах в парламент во главе блока партий, об этом политик рассказал в эфире программы "Познер".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, 28 марта он уточнил,что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи - уловкой для следования "букве закона". У Кочаряна есть потенциал победить Пашиняна, однако все зависит от того, как он проведет свою агиткампанию, отметил политтехнолог Армен Бадалян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и ряд госчиновников обвиняются по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя, противоречит двум статьям Конституции Армении. Адвокаты потребовали прекращения уголовного преследования Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о разгоне митинга, суд огласит решение 6 апреля. Роберт Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах, заявил он в интервью программе "Познер" на Первом канале. "10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - процитировало его ТАСС. При этом политик не уточнил, какие именно партии планируют объединиться в блок.

В ходе интервью он рассказал о ходе суда по делу о свержении конституционного строя. По его словам, Генпрокуратура Армении пытается переквалифицировать обвинения в отношении него, несмотря на решение Конституционного суда. "Буквально неделю назад Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью 300.1. Сейчас Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинение, но не думаю, что у них что-то получится", - привел его слова "Sputnik Армения".

Программа "Познер" с участием Роберта Кочаряна выйдет в эфир 6 апреля в 00:10 мск, следует из информации на сайте Первого канала.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.