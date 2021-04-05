05 апреля 2021, 17:37

Кочарян озвучил планы пойти на выборы во главе партийного блока

Второй президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать в намеченных на июнь досрочных выборах в парламент во главе блока партий, об этом политик рассказал в эфире программы "Познер".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, 28 марта он уточнил,что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи -  уловкой для следования "букве закона". У Кочаряна есть потенциал победить Пашиняна, однако все зависит от того, как он проведет свою агиткампанию, отметил политтехнолог Армен Бадалян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и ряд госчиновников обвиняются по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.  26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя,  противоречит двум статьям Конституции Армении. Адвокаты потребовали прекращения уголовного преследования Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о разгоне митинга, суд огласит решение 6 апреля. Роберт Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки. 

Бывший президент Армении Роберт Кочарян намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах, заявил он в интервью программе "Познер" на Первом канале. "10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - процитировало его  ТАСС. При этом политик не уточнил, какие именно партии планируют объединиться в блок. 

В ходе интервью он рассказал о ходе суда по делу о свержении конституционного строя. По его словам, Генпрокуратура Армении  пытается переквалифицировать обвинения в отношении него, несмотря на решение Конституционного суда. "Буквально неделю назад Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью 300.1. Сейчас Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинение, но не думаю, что у них что-то получится", - привел его слова "Sputnik Армения".

Программа "Познер" с участием Роберта Кочаряна выйдет в эфир 6 апреля в 00:10 мск, следует из информации на сайте Первого канала.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Изъяны армянской оппозиции минимизировали шансы на успех протестов", "Конституционный суд Армении счел обвинение Кочаряна антиконституционным", "Кочарян и Саргсян поддержали призыв Генштаба к смене власти в Армении".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 апреля 2021, 16:55

05 апреля 2021, 16:43

05 апреля 2021, 16:00

05 апреля 2021, 15:38

05 апреля 2021, 14:43

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи