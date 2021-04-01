Политологи поспорили о шансах Кочаряна возглавить правительство

01 апреля 2021, 21:50

У бывшего президента Армении Роберта Кочаряна есть серьезные финансовые ресурсы и собственные СМИ, которые позволят ему преодолеть проходной барьер, но конкуренцию Пашиняну он не сможет составить, считает политолог Армен Варданян. У Кочаряна есть потенциал победить Пашиняна, однако все зависит от того, как он проведет свою агиткампанию, отметил политтехнолог Армен Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Участники проходившего в тот же день в центре Еревана митинга назвали неприемлемой формальную отставку Пашиняна, а политологи сочли ее лишь уловкой для следования "букве закона".

С ноября 2020 года оппозиционеры проводят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. После того, как 24 марта было отменено военное положение в Армении, единственным препятствием для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, осталась отставка премьер-министра, который пойдет на это, потому что подстраховался соглашением с оппозицией, указали армянские политологи. 23 марта оппозиционное "Движение по спасению Родины" решило освободить от палаток проспект Баграмяна в Ереване, однако анонсировало новые уличные протесты. На акции оппозиции 28 марта были задержаны родственники координатора "Движения по спасению Родины" Ишхана Сагателяна.

Оппозиция планирует новые акции и мероприятия, однако на данный момент определенности в датах проведения нет, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Движения по спасению Родины" Ани Гаспарян. Круглосуточная акция на улице Демирчяна продолжается, отметила она.

28 марта на улице Демирчяна силовики задержали четырех граждан, среди которых были два родственника оппозиционного деятеля, представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна. "Всех четверых доставили в полицейский участок по подозрению в хулиганстве. Они отпущены на свободу. Полиция готовит материалы", - сообщил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян по рейтингам значительно опережает конкурентов

Политика, способного на данный момент составить реальную конкуренцию Пашиняну, нет, утверждает политолог Армен Варданян.

"Согласно последним соцопросам – IRI и Gallup Armenia – у Пашиняна порядка 30% поддержки, а у остальных политиков, в частности оппозиционных, рейтинги в разы ниже. Однако не факт, что Пашинян, если и наберет 30%, сможет сформировать кабмин. Для этого ему надо взять большинство или заключить коалицию с другой партией. Но есть проблема - кто из тех, кто в состоянии преодолеть проходной барьер, согласится разделить с Пашиняном политическую ответственность", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Между Вазгеном Манукяном и Робертом Кочаряном нет конкуренции, так как изначально было заявлено, что Манукян возглавит временное правительство, и не будет участвовать в досрочных выборах, пояснил Варданян. "Даже если Манукян принял бы участие в выборах, он не смог бы преодолеть проходной барьер. У Кочаряна же есть серьезные финансовые ресурсы, собственные СМИ. За их счет он сможет набрать до 10%, но сказать, что бывший президент сможет составить конкуренцию Пашиняну, неверно", - отметил политолог.

Делать какие-либо серьезные прогнозы по предстоящим выборам преждевременно, добавил он. "У каждых выборов была своя специфика. Специфика этих заключается в том, что, опять же согласно опросам, 40-42% потенциальных избирателей не видят кого-то, кому можно было бы отдать свои голоса. А это очень серьезный показатель. На политическом поле сформировался вакуум, и очень сложно сказать, кто сможет заполнить его. Все зависит от стратегии партий в ходе агиткампании", - подчеркнул Варданян.

В Армении уже ведется скрытая агиткампания

Партия власти и оппозиция начали скрытую агиткампанию, хотя еще и не была официально назначена дата выборов, отметил Варданян. "Пашинян, в частности, дважды ездил в регионы, встречался с жителями нескольких сел. Какие-то оппозиционные партии заявили о региональных встречах со своим активом. Но исходя из этих встреч делать выводы пока преждевременно", - сказал он.

Согласно статье 19 Избирательного кодекса Армении, период предвыборной агитации начинается с седьмого дня после срока регистрации избирательных списков партий. Согласно статье 104, регистрация партийных списков производится не ранее чем за 25 и не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

Партия власти начала скрытую агиткампанию, согласился политтехнолог Армен Бадалян. "Агитация, можно сказать, уже началась. Однако придраться, что Пашинян использует региональные поездки в предвыборных целях, нельзя, так как закон не запрещает ему встречаться с жителями регионов. Но странно, что оппозиционные партии, которым закон также не запрещает региональные встречи, не используют эту возможность", - отметил Бадалян.

Обе встречи Пашиняна в регионах были неудачные, подчеркнул он. "Пашинян начал агиткампанию с минусом. Он капитулянт и должен предложить своему избирателю новые идеи. Но он озвучивает идеи фрагментарно или намеками. Например, не говорит, что в случае победы его правительство откажется от идеи международного признания геноцида армян 1915 года. Пока что этот тезис, хоть и натянуто, озвучил глава Совбеза Армен Григорян", - заключил Бадалян.

Избиратели придут голосовать за личность

Бывший президент Кочарян способен стать конкурентом Пашиняну, считает Армен Бадалян. По его словам, результаты опросов – манипуляция, которая не отражает реальное положение политического поля. "Теоретически, у Кочаряна есть потенциал победить Пашиняна. Практически, все зависит от того, как он проведет свою агиткампанию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эти досрочные выборы, по своей сути, будут президентскими, отметил политтехнолог. "Изменение Избирательного кодекса, упразднение рейтинговой системы, в частности, а также несостоятельность политического поля – отсутствие партий идеологического толка, приведет к тому, что избиратель будет голосовать за личность. А на этих выборах будут две личности – Роберт Кочарян и Никол Пашинян. Остальные не тянут на эту роль", - заявил он.

Постсоветским странам присущи выборы по принципу "доминирующего стереотипа", тогда как на Западе выбирают политические программы или идеологию партий, добавил Бадалян. "Смысл этого принципа заключается в том, что у избирателя есть сформированный на уровне подсознания стереотип, каким должен быть политик. И на выборах избиратель голосует за того, кто соответствует его представлениям", - пояснил политтехнолог.

Между Вазгеном Манукяном и Робертом Кочаряном нет конкуренции, добавил Бадалян. "Манукян не будет участвовать. Он позиционировал себя как кандидат в премьеры временного правительства, но оппозиция не смогла добиться выполнения своих основных требований – отставки премьера и формирования временного правительства. Фигура Манукяна отпала сама по себе", - сказал он.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Протесты в Армении".