Полицейские задерживают мужчину. Кадр видео, размещенного на странице Ишхана Сагателяна в Facebook https://ru-ru.facebook.com/IshkhanSaghatelyanOfficial/videos/vb.1843224725934469/541696967226415/?type=2&theater

29 марта 2021, 07:39

Оппозиционер сообщил о задержании родственников после митинга в Ереване

Силовики после митинга оппозиции в Ереване задержали братьев координатора "Движения по спасению Родины" Ишхана Сагателяна, сообщил сам оппозиционер.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 марта оппозиционное "Движение по спасению Родины" решило освободить от палаток проспект Баграмяна в Ереване, объяснив это заботой об удобстве горожан, однако анонсировало новые уличные протесты. 28 марта оппозиция провела в Ереване акцию протеста, в котором приняли участие несколько тысяч жителей Армении.

С ноября 2020 года оппозиционеры проводят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. После того, как 24 марта было отменено военное положение в Армении, единственным препятствием для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, осталась отставка премьер-министра, который пойдет на это, потому что подстраховался соглашением с оппозицией, указали армянские политологи. Сегодня Пашинян объявил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян заявил о задержании родственников после митинга в центре Еревана. "После сегодняшнего митинга в центре Еревана [силовики] напали на моего брата и двоюродного брата, затем подвергли их приводу. Никол, даже не думай, что можешь оказать на нас давление насилием. Не получится!" – привело сегодня перевод его публикации в Facebook издание News.am.

Сагателян сопроводил запись в соцсети видеороликом, на кадрах которого показаны несколько силовиков, которые навалились на мужчину. В нескольких метрах поодаль несколько силовиков также задерживают женщину. Задержанный мужчина лежит на тротуаре лицом вниз, на его руках надеты наручники, между силовиками и женщиной идет перепалка.

Напомним, что в "Движение по спасению Родины" входят 17 политических партий, основные из которых - Республиканская партия Армении, лидером которой является третий президент Армении Серж Саргсян, "Процветающая Армения" во главе с Гагиком Царукяном и одна из старейших армянских политических партий АРФ "Дашнакцутюн". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Протестующие заявили об опасности внеочередных выборов для армянской государственности", "Правозащитники упрекнули власти Армении в нежелании реформировать Избирательный кодекс", "Политологи назвали парламентские выборы выходом из кризиса в Армении".

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