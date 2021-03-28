Пашинян назвал срок своей отставки

28 марта 2021, 15:32

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", после того, как 24 марта было отменено военное положение в Армении, единственным препятствием для внеочередных парламентских выборов осталась отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер пойдет на это, потому что подстраховался соглашением с оппозицией, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Оппозиция подняла вопрос об отставке премьер-министра сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября 2020 года. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешало действующее в стране военное положение. 15 марта оппозиционеры предложили отменить военное положение, но комиссия отказалась рассматривать законопроект об этом. 18 марта Пашинян заявил, что выборы в парламент страны состоятся 20 июня.

О намерении подать в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с жителями Армавирской области Армении.

"В апреле я подам в отставку - не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы", - приводит его слова РИА "Новости".

Пашинян добавил, что до проведения внеочередных парламентских выборов будет исполнять обязанности главы кабмина, пишет "Sputnik-Армения".

Напомним, оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. 25 февраля протестующие разбили у здания парламента в Ереване палаточный лагерь, заблокировав проспект Баграмяна. 23 марта они разблокировали проспект.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Протесты в Армении".