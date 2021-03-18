Никол Пашинян. Фото: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS

18 марта 2021, 14:39

Пашинян огласил дату парламентских выборов

Выборы в парламент Армении состоятся 20 июня, соглашение об этом достигнуто после консультаций с представителями парламентских партий, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям. Существуют только два варианта проведения внеочередных выборов парламента - после отставки главы правительства или в результате изменения Конституции, заявил Никол Пашинян. Оппозиция назвала готовность пойти на внеочередные выборы парламента результатом акций протеста. Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Никола Пашиняна уйти в отставку, но если Пашинян откажется от проведения досрочных выборов, то ситуация резко изменится, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Протесты усилились после того, как 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении призвал премьера уйти в отставку, а Пашинян счел это попыткой переворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня, написал сегодня в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с лидером второй по величине парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Они пришли к согласию о том, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы, 

"Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - перевел слова Пашиняна корреспондент "Кавказского узла".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Отклонен законопроект об отмене военного положения в Армении", "Аналитики прокомментировали срыв встречи Пашиняна с оппозицией", "Изъяны армянской оппозиции минимизировали шансы на успех протестов".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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