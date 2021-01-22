Политологи сочли армянскую оппозицию неспособной добиться отставки Пашиняна

22 января 2021, 07:31

Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Никола Пашиняна уйти в отставку, а при обсуждении внеочередных парламентских выборов возникло много разногласий среди оппозиционеров, указали армянские политологи. Объективных причин для отставки премьера пока нет, но если Пашинян откажется от проведения досрочных выборов, то ситуация резко изменится, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям. Существуют только два варианта проведения внеочередных выборов парламента - после отставки главы правительства или в результате изменения Конституции, заявил Никол Пашинян. Оппозиция назвала готовность пойти на внеочередные выборы парламента результатом акций протеста.

В ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции потребовали отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй.

О выборах противоречивые заявления делают, практически все, в том числе Никол Пашинян, гипотетические досрочные выборы разными политическими силами трактуются очень по-разному, в том числе из-за острого политического кризиса в Армении, считает директор Института Кавказ, политолог Александр Искандарян.

По его мнению, политические силы, кроме "Моего шага", объединены только негативно, а не позитивно. "Имеется в виду не "плохо" или "хорошо". Они объединены против Пашиняна, а не единой позитивной программой. Соответственно, возникает конкуренция внутри, что довольно типично для Армении", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Искандарян.

"Серж Саргсян оставил Николу Пашиняну блестящую Конституцию и закон "О выборах" - строго под правящую силу. Если сила каким-то образом пришла к власти и имеет большинство в парламенте, то отставить юридическим путем это правительство уже практически невозможно. Построены многочисленные оборонительные сооружения, которые можно придумать для нынешней власти. При условии контроля над ресурсами, в том числе административным ресурсом, а также при действующем законе "О выборах", можно набрать далеко не большинство, но воспроизвести себя у власти", - отметил Искандарян.

Соответственно, представители оппозиции понимают, что если выборы объявят завтра, то не обязательно они их выиграют, считает политолог. Кроме этого, даже если выиграют, возможно, им не удастся даже объединиться, тем более, что Эдмон Марукян со своей партией "Просвещенная Армения" уже в парламенте.

Слабая оппозиция, которая не может раскрутить уличные протесты, показывает правящей силе, что выборы можно не проводить. "Заболтать, условно говоря", - считает он. Поэтому "Мой шаг" может либо просто не проводить выборы, либо назначить их и попробовать выиграть сейчас, набрать какие-нибудь 40% и после этого легитимизировать себя не на оставшиеся три года, а на целых пять. "Между этими двумя возможностями, очевидно, сегодня колеблется власть", - предположил Александр Искандарян.

Оппозиция оказалась в сложном положении также из-за фальстарта в начале ноября прошлого года, когда начались митинги и демонстрации после войны, считает политолог. Винить ее в этом не стоит, потому что не начинать протесты после подписанного 9 ноября заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было нельзя, считает политолог.

Протесты, как отметил Искандарян, начались сами по себе, и это был фальстарт. Предстояли новогодние праздники, зима, но были надежды, что после Нового года удастся раскрутить более серьезные протесты, но этого не произошло. Сейчас проект по раскручиванию уличного давления явно провален, и спад активности оппозиции вряд ли каким-то образом связан с поездкой Пашиняна в Москву, сказал политолог.

"Я не вижу, что Пашинян собирается идти в отставку, и не вижу для этого причин. В отставку не уходят, в отставку вынуждают уходить. Никаких сил, которые вынудят его уйти, я тоже не вижу. Но это на сегодняшний день, и это не означает, что завтра не появятся силы, которые будут способны вынудить Пашиняна уйти. Сейчас ситуация не том, что Пашинян силен, сложились такие обстоятельства, что ему по серьезному ничего не противостоит. И это стандартная ситуация в Армении. Мы вернулись во времена поздних республиканцев: расколотая слабая оппозиция и слабая, не очень популярная власть", - считает Александр Искандарян.

Людей, поддерживающих Николу Пашиняна, не сильного много, его опора - это апатия, усталость большой части населения. Жители Армении не хотят второй революции, когда результаты первой они видят сейчас, а ярых противников Пашиняна просто недостаточно, заявил Александр Искандарян.

Премьер-министр Никол Пашинян четко заявил о внеочередных выборах, и никаких причин для того, чтобы сомневаться в их проведении, пока нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

"В противном случае Пашинян уподобится Сержу Саргсяну, и так слишком много сходств у них", - отметил Гукасян.

Никол Пашинян публично обещал провести внеочередные выборы, а общественного давления в этом вопросе сегодня нет, поскольку обещание премьером дано, считает политолог.

"Ну а если все же получится так, что премьер откажется от обещанных им же выборов, то ситуация резко изменится. Появится внутреннее и внешнее давление, причем это давление будет уже не со стороны тех политических сил, которых до сих под мы видим в лице оппозиции", - отметил Гукасян.

На выборах, по его мнению, политическое поле будет разделено на два полюса, по геополитическому курсу. С одной стороны, это будут политические силы, которые хотят продолжить стратегические и союзнические отношения с Россией и выступают за сохранение системы безопасности, которая имеется у Армении, и готовы смириться со сложившейся политической реальностью.

С другой стороны будут политические силы, которые выступают против тесных связей с Россией и предпочитают вести политику в интересах Армении, они хотят найти альтернативных партнеров, с помощью которых смогут восстановить свой военный потенциал и создать военно-промышленный комплекс в стране. "Это означает смену геополитического вектора", - отметил Гукасян.

В первую группу, по мнению Гукасяна, попадут партии правящего блока "Мой шаг" ("Гражданский договор" и "Аракелутюн"), Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн" вместе с ее сателлитными партиями в лице "17+".

Вторая группа, как он отметил, на стадии консультаций и формирования. На сегодняшний день около 10 партий, среди них Конструктивная партия, "Национальное самоопределение", "Наследие" и другие работают над тем, как изменить геополитический вектор Армении.

"Избирателю будет представлена концепция в противовес пророссийскому мнению, что якобы только под эгидой России Армения может существовать в безопасности", - отметил Андриас Гукасян.

По мнению редактора информационно-аналитического издания Lragir.am, политобозревателя Наиры Айрумян оппозиция и часть общества требуют отставки Никола Пашиняна как ответственного за поражение и неспособного вести переговоры политика, а Пашинян подменяет это идеей досрочных выборов, которые не предполагают отставки правящей силы.

Она считает, что в этом смысле Пашиняну удалось так закрутить политическое поле, что почти никто не заметил подмены. "Сейчас все принялись обсуждать по какой процедуре проводить досрочные выборы, но уже почти никто не требует отставки Пашиняна", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

После нового года оппозиционный накал, по мнению политобозревателя, спал, и не исключается, что это связано с трехсторонней встречей в Москве 11 января.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 января провели переговоры по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, шагов по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. Они обсудили статус российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта, демаркационный процесс и гуманитарные проблемы.

Во-первых, на этой встрече не было подписано соглашений, которые предрекались оппозицией, а во-вторых, сам факт того, что в Москве воспринимают Пашиняна как наиболее договороспособного в Армении, не позволяет оппозиции требовать его отставки.

"Большая часть армянской оппозиции потеряла спесь, когда в первые дни митингов правящая партия напрямую спросила оппозиционеров - выступают ли они против трехстороннего соглашения 9 ноября. Оказалось, что никто не против. И причина отставки Пашиняна была таким образом нивелирована", - отметила Айрумян.

В Армении немало тех, кого не устраивает трехстороннее заявление по Карабаху от 9 ноября, и именно поэтому они хотели бы отставки Пашиняна. Но медийное поле Армении закрыто либо провластными, либо оппозиционными СМИ, и отсюда складывается ощущение, будто в стране все довольны заключенным Пашиняном перемирием, поэтому и резона отправлять его в отставку нет, считает Айрумян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября - 10 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".