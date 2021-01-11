Путин, Алиев и Пашинян договорились совместно развивать Нагорный Карабах

11 января 2021, 19:16

Для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха будет создана совместная рабочая группа, решили на переговорах в Москве президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении. Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, а Пашинян призвал решить вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции заблокировали дорогу в аэропорт Еревана, чтобы помешать Николу Пашиняну вылететь в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху, несколько активистов при этом были задержаны полицией. Однако кортеж премьер-министра успел проехать до перекрытия трассы, и Пашиняну удалось прилететь в российскую столицу.

По условиям трехстороннего соглашения, заключенного 9 ноября 2020 года, две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Армянская оппозиция обеспокоена тем, что итоги встречи в Москве "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября", заявил 10 января кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян. 8 января участники акции протеста у здания Минюста Армении выразили обеспокоенность информацией о подготовке тайного договора с Азербайджаном. Протестующие указали, что недопустимо заключать какие-либо договоры с Азербайджаном, пока не выполнено положение мирного соглашения об обмене пленными. Минюст заверил, что нового договора ведомство не составляло.

Путин сообщил о подписании совместного заявления

Переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продлились почти четыре часа. После их завершения президент России рассказал о подписании совместного заявления. «Подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов», - заявил Путин.

По его словам, участники переговоров договорились создать рабочую группу, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств: Азербайджана, Армении и России. «Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона», — сказал Путин, слова которого приводит «RT на русском».

Как сообщала пресс-служба администрации российского президента, встречу решено было провести по инициативе Путина. В начале переговоров в Кремле он поблагодарил коллег из Армении и Азербайджана за готовность обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе.

Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, были статус российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта, демаркационный процесс, гуманитарные проблемы. "Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решения гуманитарных проблем, охраны объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ", - сказал в начале встречи Путин, текст вступительной речи которого опубликован на сайте Кремля.

В начале переговоров Ильхам Алиев и Никол Пашинян поздоровались, но не стали пожимать друг другу руки, обращает внимание «Интерфакс». Помимо трехсторонних переговоров Путин провел также отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном, передают «Вести».

Алиев и Пашинян по-разному оценили ситуацию в зоне конфликта

Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже поделились своими мнениями о результатах переговоров, их комментарии приводит «Sputnik-Армения».

"Заявление, которое подписано сегодня, говорит о сегодняшних намерениях. Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал, в частности, после трехсторонней встречи Алиев. Это та сфера, по его словам, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепит безопасность. В целом, как указал президент Азербайджана, заявление от 9 ноября выполняется успешно. По мнению Алиева, это вселяет уверенность, что карабахский конфликт остался в прошлом и нужно думать о будущем - "о том, как жить вместе, по соседству, стремиться, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий".

В свою очередь, премьер-министр Армении заявил, что в переговорах остается много вопросов, требующих решения. "К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, остается еще очень много вопросов, один из которых – статус Нагорного Карабаха. Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул он. Также Пашинян заявил, что вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном остается не до конца решенным, но стороны договорились продолжить работу. "Нам не удалось до конца решить вопрос военнопленных. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить", - сказал Пашинян.

Митинг Союза армян в Москве завершился без инцидентов

Митинг несогласных с политикой Никола Пашиняна, которые протестовали у посольства Армении в Москве продлился около двух часов. В нем приняли участие несколько десятков человек, передает ТАСС, отмечая, что акция завершилась без инцидентов.

По данным агентства, сотрудники полиции следили за соблюдением общественного порядка во время митинга, мероприятие прошло в спокойной обстановке, задержаний не было.

Напомним, акцию протеста у посольства в Москве по случаю визита Никола Пашиняна организовал Союз армян России. Протестующие составили петицию с требованием об отставке Пашиняна.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".