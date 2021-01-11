Никол Пашинян прибыл в Москву вопреки протесту армянской оппозиции

11 января 2021, 11:40

Премьер-министр Никол Пашинян, несмотря на протест оппозиции, прилетел в Москву на переговоры с Путиным и Алиевым по Нагорному Карабаху.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции заблокировали дорогу в аэропорт Еревана, чтобы помешать Николу Пашиняну вылететь в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху. Однако кортеж премьер-министра успел проехать до перекрытия трассы, после чего оппозиционеры разблокировали дорогу. Полицейские задержали нескольких участников акции протеста.

Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в переговорах с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщил сотрудник пресс-службы правительства Армении. "Премьер-министр Пашинян вылетел в Москву", - привело в 10.37 мск его слова ТАСС.

Самолет Никола Пашиняна уже прибыл в Москву, сообщило в 11.19 мск РИА Новости.

Напомним, 10 января представитель партии "Отечество" Арсен Бабаян призвал заблокировать аэропорт и помешать вылету премьер-министра в Москву, где на сегодня запланированы трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху. Армянская оппозиция обеспокоена тем, что итоги встречи в Москве "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября", заявил 10 января кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

По условиям трехстороннего соглашения, заключенного 9 ноября 2020 года, две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боев. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".