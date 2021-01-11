Акция протеста в Ереване закончилась задержаниями

11 января 2021, 09:29

Полицейские задержали нескольких участников акции протеста, пытавшихся помешать Николу Пашиняну вылететь в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху. Оппозиционеры разблокировали дорогу, узнав, что премьер-министр добрался до аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции заблокировали дорогу в аэропорт Еревана, чтобы помешать Николу Пашиняну вылететь в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху. Однако кортеж премьер-министра успел проехать до перекрытия трассы.

На сегодня в Москве намечены трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Армянская оппозиция обеспокоена тем, что итоги встречи в Москве "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября", заявил 10 января кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

Сотрудники полиции задержали несколько человек из тех, кто пытался помешать премьер-министру Николу Пашиняну вылететь в Москву, сообщает "Интерфакс", не уточняя число задержанных.

После того, как стало известно, что Пашиняну удалось добраться до аэропорта "Звартноц", оппозиционеры решили завершить акцию протеста и разблокировали дорогу, пишет "Sputnik Армения".

Напомним, в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции добиваются отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Деятели культуры и искусства, создавшие движение "Глас Отечества", призвали армянское общество объединиться для отставки Пашиняна и его команды.

По условиям соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".