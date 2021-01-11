Противники Пашиняна перекрыли дорогу в ереванский аэропорт

11 января 2021, 08:43

Сторонники оппозиции заблокировали дорогу в аэропорт Еревана, чтобы помешать Николу Пашиняну вылететь в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху, однако кортеж премьер-министра успел проехать до перекрытия трассы.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Отечество" Арсен Бабаян призвал не допустить сегодня вылета Никола Пашиняна в Москву из ереванского аэропорта "Звартноц".

На сегодня в Москве запланированы трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Оппозиция в Армении обеспокоена запланированной встречей, так как ее итоги "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября", заявил единый кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

Сторонники оппозиции сегодня собрались близ аэропорта "Звартноц", чтобы помешать вылету Никола Пашиняна в Москву, сообщает "Новости-Армения".

С раннего утра полицейские перекрыли улицы и проспекты, ведущие к аэропорту. Участники акции скандируют лозунги против Пашиняна и призывают сотрудников полиции "встать рядом с народом", пишет издание.

Оппозиционные активисты в свою очередь также заблокировали дорогу, ведущую к аэропорту. Однако кортеж премьер-министра проехал в "Звартноц" за несколько минут до перекрытия дороги, информирует "Sputnik Армения".

Напомним, в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. 17 оппозиционных сил создали "Комитет спасения" и добиваются отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина Армении. Пашиняна призвали уйти в отставку президент Армении, а также католикос всех армян Гарегин Второй. Деятели культуры и искусства, создавшие движение "Глас Отечества", призвали армянское общество объединиться для отставки премьер-министра и его команды.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".