Армянские активисты выступили против новых соглашений с Азербайджаном

08 января 2021, 15:56

Недопустимо заключать какие-либо договоры с Азербайджаном, пока не выполнено положение мирного соглашения об обмене пленными, заявили участники сегодняшней акции протеста у здания Минюста в Ереване. Ведомство заверило, что не готовит новых договоров.

Как сообщал "Кавказский узел", после вступления в силу 10 ноября 2020 года соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе оппозиция в Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 8 декабря истек срок предъявленного Пашиняну ультиматума, после чего митинги сменились акциями неповиновения. 22 декабря у здания правительства Армении началась круглосуточная акция противников Пашиняна. Утром 6 января участники акции протеста собрались у церкви в Ереване, чтобы помешать Пашиняну присутствовать на богоявленской службе. Пашинян в итоге не приехал, но пресс-секретарь объяснила его отсутствие эпидемиологической обстановкой.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Передел границ затронул и ряд муниципалитетов в Армении, в связи с чем в Сюникской области прошли массовые протесты с требованием об отставке Пашиняна. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Акция протеста у здания Минюста Армении транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале издания News.am. На видео были зафиксированы десятки активистов, часть из них была с плакатами. Выступающие использовали громкоговоритель, рядом дежурили полицейские, проведению акции они не мешали.

Активистов обеспокоила неофициальная информация о том, что 11 января в Москве готовится подписание секретного договора, пояснил организатор сегодняшней акции протеста, бывший защитник прав человека в Нагорном Карабахе, глава правозащитной организации "Правовой путь" Рубен Меликян.

"Власти обязаны информировать своих граждан об этом документе. Это право граждан - быть информированными. Мы больше не хотим жить в иллюзиях, как это было на протяжении всей войны (27 сентября - 10 ноября 2020 года. Прим. "Кавказского узла"), когда о реальной картине на фронте узнали постфактум. Мы требуем информации о том, что по договору будем уступать или приобретать, и какое правовое содержание имеет документ", - перевел слова Меликяна корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитник указал, что новый договор подготовлен в условиях, когда остается невыполненным соглашение от 10 ноября, предусматривавшее, в частности, полный обмен пленными. "Как так получилось, что сегодня вопрос возвращения армянских пленных продолжает оставаться актуальным, мало того, их число после перемирия увеличилось? Выходит, выполнение положений заявления от 10 ноября нарушено, и теперь перед нами ставят новые условия?" - написал Меликян.

Уже после заключения соглашения, 5 декабря, Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". Однако часть из них Азербайджан не выдает, считая террористами. По данным Азербайджана на 5 января, в плену остаются пять военных и два мирных жителя Нагорного Карабаха, а в непризнанной республике удерживаются два азербайджанских мирных жителя.

Одна из участниц акции охарактеризовала трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху и готовящийся к заключению договор "издевательством над армянским народом" и выразила обеспокоенность относительно территориальной целостности страны.

"Что сейчас хотят отобрать?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова, прозвучавшие в прямом эфире News.am.

Сегодня параллельно с акцией у здания Минюста несколько десятков родителей армянских солдат-срочников вышли на акцию протеста с требованием о переносе места их службы из Нагорного Карабаха в Армению.

Активисты пригрозили новыми акциями протеста

Минюст Армении опроверг информацию о секретном документе. "Ведомство не получало подобного договора", - заверила корреспондента "Кавказского узла" пресс-секретарь Минюста Лусине Мартиросян.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян встретился с участниками акции и также назвал сведения о секретном договоре дезинформацией. "В ведомстве нет никакого договора, проекта договора или любого другого документа, который может считаться по международным нормативам договором", - сказал он в прямом эфире News.am.

После этого акция завершилась. Рубен Меликян пригрозил при этом новыми акциями. "Выводы будут сделаны после 11 января. В случае если власти будут опять неискренни с народом, наши действия ужесточатся", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова организатора акции.

Власти Армении не подтвердили при этом информацию о готовящейся 11 января встрече с участием Никола Пашиняна и президентов России и Азербайджана.

Пашинян назвал обмен пленными условием транзита через Армению в Нахичевань

Приоритетом в дальнейшей реализации мирного соглашения является, в частности, обмен пленными и телами погибших, указал Никол Пашинян в сегодняшней публикации на своей странице в Facebook.

"Для нас очень важно осуществление полноценных поисково-спасательных операций в зоне боевых действий", - перевел слова премьера корреспондент "Кавказского узла".

Поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, ведутся с 13 ноября 2020 года - к сегодняшнему дню оттуда были вывезены тела 1194 погибших солдат и жителей Нагорного Карабаха, шесть из которых найдены за последние сутки, сообщила карабахская служба по чрезвычайным ситуациям.

Никол Пашинян также указал, что ожидается возобновление транспортного сообщения между Арменией, Россией и Ираном через территорию Азербайджана, а из Азербайджана через территорию Армении можно будет проехать в азербайджанский анклав - Нахичеванскую автономную республику. Вопрос о сообщении между Нахичеванью и восточными районами Азербайджана Пашинян поставил в зависимость от решения проблемы обмена пленных и тел погибших.

При этом премьер отказался признать транзит через Армению "коридором". "Я вновь обращаю ваше внимание на то, что в заявлении от 10 ноября нет выражения "коридор", связанного с Мегри или любым другим районом Армении", - отметил Пашинян.

Азербайджанские власти рассчитывают восстановить с Нахичеванью железнодорожное сообщение. Для этого из Горадиза, расположенного в Физулинском районе Азербайджана, до перешедшего под контроль Баку Зангилана (армянское название - Ковсакан) на границе с Арменией планируется построить скоростную железную дорогу.

Отметим, что Армения и Азербайджан в начале января обменялись взаимными обвинениями в нарушении мирного договора. МИД Азербайджана считает, что министр иностранных дел Армении, посетивший Нагорный Карабах 5 января, не имел права этого делать. Ереван отказался признать это нарушением мирного соглашения и выдвинул встречные обвинения в отказе выдавать военнопленных и военных операциях в зоне конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".