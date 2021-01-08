Родители армянских срочников потребовали отменить их службу в Карабахе

08 января 2021, 13:12

Несколько десятков родителей армянских солдат-срочников вышли на акцию протеста в Ереване с требованием о переносе места их службы из Нагорного Карабаха в Армению.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября родители армянских солдат-срочников пожаловались на условия службы в Нагорном Карабахе. Они вышли на акцию протеста в Ереване, на которой потребовали подтвердить информацию о соблюдении перемирия в зоне конфликта и пожаловались, что участникам осенних боев в зоне карабахского конфликта приходится спать на полу в школах.

Несколько десятков родителей солдат-срочников вышли сегодня на акцию протеста в Ереване перед зданием Военного университета имени Вазгена Саргсяна. Протестующие выступили против отправки их детей для прохождения службы в Нагорный Карабах. Речь идет о солдатах, которые приехали в отпуск в Армению и должны вернуться на позиции, сообщило сегодня издание "Новости Армении".

Родители солдат вышли на акцию, в том числе и после того, как власти их заверили, что срочники не будут оправлены в Нагорный Карабах. По их словам, перед отправкой военных разместили на территории университета имени Саргсяна. "Мы не хотим, чтобы дети ехали в Арцах, поскольку дорога небезопасна. Нет гарантий, что они доедут. Мы хотим заверения от министерства обороны, что дети будут служить на территории Армении", – привело издание слова одного из участников акции.

Протестующие потребовали встречи с представителем Минобороны Армении, сообщил сегодня "Sputnik Армения". На видео, опубликованном изданием в YouTube, показано несколько десятков протестующих у ворот Военного университета имени Вазгена Саргсяна. Участники акции разговаривают с журналистами, при этом эмоционально жестикулируя. Рядом с ними стоят несколько военных и полицейских. Собравшиеся – преимущественно люди пожилого возраста, следует из ролика.

Участники акции заявили, что не допустят отправки их сыновей в зону карабахского конфликта. "Нам в тот день слово в слово сказали – Россия и Азербайджан не пускают наших солдат служить в Карабахе. Мы сказали, хорошо, пусть проводят жеребьевку, и парни служат в Армении. А сейчас говорят – нет, они должны вновь отправиться в Карабах. Никто из ребят этого не хочет, и мы этого не допустим", – привело издание слова одной из участниц акции.

Отец другого военного пояснил, что его сын проходит службу с лета и за это время прошел все ужасы войны. "Мой сын поразил четыре танка. Почему он опять должен через это пройти?" – задался он вопросом.

Еще один участник акции протеста отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе не разрешен, и военных продолжают брать в плен. "Никто нам не дает никаких гарантий, что наши дети живыми дойдут до Карабаха. Так что никуда они не отправятся. Мы перекроем дороги и не пропустим автобусы", – сказал он.

К протестующим вышел один из сотрудников университета, он заявил, что у него нет ответов на вопросы родителей. "Я не уполномочен отвечать на ваши вопросы, надеюсь, что вопрос будет решен в скорейшем времени", – сказал он.

Напомним, что 11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня – боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название – Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 27 декабря еще один вооруженный инцидент произошел около села Агдам (Акаку) Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни). Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении еще одного при нападении отряда из шести человек. Все нападавшие убиты, заявило ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что, по данным Минздрава Армении, к 5 декабря судмедэксперты идентифицировали останки 3360 солдат Нагорного Карабаха, погибших во время эскалации конфликта. Минобороны Азербайджана ранее опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября по 9 ноября.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"