Родители срочников пожаловались на условия службы в Нагорном Карабахе

30 ноября 2020, 13:58

Участники осенних боев в Нагорном Карабахе вынуждены спать на полу в школах, нужно демобилизовать их досрочно и вернуть в Армению, заявили сегодня протестующие в Ереване. Они потребовали от Минобороны подтвердить информацию о соблюдении перемирия в зоне конфликта.

"Кавказский узел" сообщал, что родители армянских солдат-срочников с 27 ноября проводят акции протеста в Ереване, требуя вернуть их детей из Нагорного Карабаха. Они опасаются, что солдаты могут стать жертвами диверсий или попасть в плен. Министр обороны Армении исключил возможность вывода войск, но пообещал дать солдатам отпуск.

Полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. После этого в зону конфликта были введены российские миротворцы. При этом в Армении сохраняется военное положение. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Сегодня родители служащих в Нагорном Карабахе срочников вновь собрались перед зданием правительства Армении. Участников боевых действий, которые должны быть демобилизованы в январе, надо вернуть домой на месяц раньше, заявила участница акции протеста Асмик Григорян. Она также указала на плохие бытовые условия, в которых оказались сейчас военные в Нагорном Карабахе.

"Те, кто участвовал в этой войне в Матагисе (азербайджанское название - Суговушан), Джебраиле, Гадруте, должны быть демобилизованы в январе, и среди них мой ребенок. Пожалуйста, демобилизуйте наших детей на месяц раньше. Они участвовали в той большой войне, потеряли друзей, ночевали на боевых постах, на улице, а теперь спят на полу в школах", - привел слова активистки News.am.

Инициативная группа протестующих отправилась сегодня на встречу с помощником премьер-министра Армении. По словам одной из активисток, в Минобороны пообещали рассмотреть возможность смены срочников, которые находятся сейчас в Нагорном Карабахе. Если это удастся, вернувшиеся срочники продолжат службу на территории Армении, сообщил "Sputnik Армения".

Участники акции указали, что не намерены встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поскольку ждут ответов именно от министерства обороны. "Мы ежедневно в 12:00 (11.00 мск) здесь собираемся. <...> у нас нет офиса, а мы, родители солдат, должны где-то собираться для координации наших действий. И пока мы собираемся здесь", - процитировали участницу акции "Новости-Армения".

Родители срочников сомневаются в правдивости заявлений о соблюдении перемирия в зоне конфликта. "Сегодняшние наши действия: вновь уведомить родителей о результатах, понять, какая есть информация о наших детях, действительно ли не нарушаются достигнутые договоренности. Также глава Минобороны сказал нам, что мы можем сотрудничать с ними и встречи продолжатся", - процитировало протестующую издание.

16 ноября родственники пропавших без вести солдат собрались у здания министерства обороны Армении, заявив, что власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. Участники аналогичной акции в Степанакерте заявили 28 ноября, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточных усилий для возвращения Азербайджаном пленных и выдачи тел погибших солдат. Процесс тормозит азербайджанская сторона, ответил протестующим карабахский омбудсмен Артак Бегларян. 29 ноября более тысячи активистов отправились маршем к посольству России в Армении, чтобы передать послу обращение с просьбой вмешаться в процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. Премьер-министр Армении призвал политические партии объединиться, чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"