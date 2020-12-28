Азербайджанский солдат убит в Нагорном Карабахе

28 декабря 2020, 10:47

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение в Нагорном Карабахе при нападении отряда из шести человек, все нападавшие убиты, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел около 15.30 (14.30 мск) 27 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. "Незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести [человек из] остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда - Мартуни. - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в 09.51 мск на русскоязычной версии сайта министерства.

В результате нападения погиб солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. "Раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает", - говорится в публикации. Все шесть нападавших были убиты, уточнило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении объявило фейком сведения о боях в Гадрутском районе Азербайджана. Этот район контролируют азербайджанские войска, а армянская сторона соблюдает режим перемирия, сообщило министерство.

Ранее, 11-12 декабря, в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что остается неизвестной судьба 73 военнослужащих. Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 24 декабря стало известно, что родственники армянских солдат, попавших в плен во время боестолкновения в Гадрутском районе, обратились к российским миротворцам с просьбой помочь в их освобождении.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям соглашения о прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".