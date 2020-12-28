Никол Пашинян. Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

28 декабря 2020, 00:18

Пашинян назвал варианты проведения досрочных выборов

Существуют только два варианта проведения внеочередных выборов парламента Армении — после отставки главы правительства или в результате изменения Конституции, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Оппозиция назвала готовность пойти на внеочередные выборы парламента результатом акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям.

После вступления в силу 10 ноября соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе оппозиция в Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 8 декабря истек срок предъявленного Пашиняну ультиматума, после чего митинги сменились акциями неповиновения. С 22 декабря у здания правительства Армении проходит круглосуточная акция противников Пашиняна. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Возможные пути проведения внеочередных выборов в парламент озвучил сегодня в интервью Общественному телевидению премьер-министр Армении Никола Пашинян. Законодательство Армении предусматривает единственный вариант проведения досрочных выборов. "Премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил", – привело слова Пашиняна Радио "Спутник".

Второй вариант потребует внесения изменений в Конституцию страны о наделении  парламента полномочиями по самороспуску и назначению внеочередных выборов. Пашинян добавил, что он хочет обсудить эти варианты с парламентскими силами для того, чтобы решение принималось не только правительством.

Cудьбу власти должен решить народ, заявил Никол Пашинян. "Один из видов волеизъявления народа – выборы, в том случае, когда становится очевидным, что невозможно выявить волю народа в условиях, когда оппозиция пользуется мощными финансовыми, медийными и организационными ресурсами", - приводит слова премьер-министра АМИ "Новости-Армения"

Новые парламентские выборы будут честными, пообещал Пашинян. "Власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. Мы проиграли выборы в двух крупных городах Армении Капане и Абовяне, при этом не использовали никакие рычаги. Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия", - заявил премьер-министр Армении.

Готовность Пашиняна провести поспешные внеочередные парламентские выборы обусловлена исключительно непрекращающимися акциями протеста, заявило сегодня "Движение по спасению Родины". "Пашиняна заставило выступить с повесткой проведения внеочередных выборов единое требование об отставке премьер-министра, выраженное десятками тысяч наших соотечественников, духовными предводителями Армянской Апостольской церкви, представителями интеллигенции в сферах науки, образования и культуры, сообществом адвокатов и представителями разных слоев общества", - процитировало заявление Движения 27 декабря издание News.Am.

Никол Пашинян и ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. Отметим, что он пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По условиям соглашения о режиме прекращении огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Угроза территориальных потерь нависла и над рядом муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября - 10 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Аналитики обсудили шансы Пашиняна сохранить власть после внеочередных выборов", "Оппозиция оспорила данные полиции о задержанных активистах в Ереване", "Армянские политологи назвали низкими шансы оппозиции привлечь голоса провластных депутатов".

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