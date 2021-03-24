Отмена военного положения стала подготовкой к отставке Пашиняна

24 марта 2021, 16:17

После отмены военного положения единственным препятствием для внеочередных парламентских выборов в Армении осталась отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер пойдет на это, потому что подстраховал себя соглашением с оппозицией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои, в Армении, в связи с этим, было введено военное положение. Только сегодня депутаты парламента Армении большинством голосов приняли решение об отмене режима военного положения.

Когда армянская оппозиция 15 марта предложила отменить военное положение, то парламентская комиссия отказалась рассматривать законопроект об этом. Однако после того, как премьер-министр Никол Пашинян договорился с оппозицией о досрочных выборах и назначил их на 20 июня, спикер законодательного органа Арарат Мирзоян сам призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения.

Чтобы провести внеочередные выборы, требуется также отставка премьера, но власти держат ситуацию под контролем благодаря договоренностям с оппозицией, указал политобозреватель Акоп Бадалян. И правящая фракция, и парламентская оппозиция будут следовать этим договоренностям, уверен он.

"В политике сложно исключать форс-мажор, но было политическое соглашение, и власть, согласившись на внеочередные выборы, застраховалась от каких-либо сюрпризов", - заявил Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. 25 февраля протестующие разбили у здания парламента в Ереване палаточный лагерь, заблокировав проспект Баграмяна. 23 марта они разблокировали проспект. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Пашинян использовал военное положение для укрепления своих позиций, считает политолог Армен Варданян.

"После войны в правящей фракции ["Мой шаг"] царила неопределенность – кто-то вышел из фракции, кто-то сложил мандат. Если бы кризис власти углубился, были бы еще покинувшие правящую фракцию. Но Пашиняну удалось укрепить позиции за счет слабости оппозиции. Во фракции остались те, кто так или иначе зависит от Пашиняна и без него не имеет политического будущего. Поэтому каких-либо сюрпризов с их стороны не будет, и все стороны будут договоренности придерживаться", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Военное положение являлось законодательным препятствием для проведения внеочередных выборов, подтвердил эксперт по конституционному праву, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Ереванского государственного университета Вардан Айвазян. Он считает, что военное положение было отменено в интересах Никола Пашиняна.

"Оппозиция требовала отставки премьера и формирования временного правительства, считая, что правящая сила фальсифицирует выборы для репродукции своей власти. Тем самым, выступив за отмену военного положения, правящая сила навязала свою повестку, основой которой стали соглашения Пашиняна с лидерами парламентских фракций. Сейчас для реализации соглашения избавляются от законодательных препятствий", - указал Айвазян корреспонденту "Кавказского узла".

По закону, для роспуска парламента нужна отставка премьер-министра Никола Пашиняна и далее двукратный провал голосования по кандидатуре нового премьера, пояснил Вардан Айвазян.

Согласно 149-й статье Конституции Армении, в случае отставки премьера парламентские фракции в семидневный срок могут выдвинуть кандидатов на этот пост. Если парламент отклоняет кандидатуру премьера, через семь дней после голосования назначаются новые выборы, в которых могут принять участие кандидаты, предложенные как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если избрания премьера не происходит и на этот раз, то парламент распускается.

Роспуск парламента предусмотрен и в случае несогласия большинства депутатов с программой правительства. Согласно статье 151 Конституции Армении, в этом случае назначаются новые выборы премьера. Если парламент избирает премьера, но вновь не утверждает программу правительства, то он распускается. Если отставка премьера стала результатов выражения вотума недоверия, то, чтобы избежать роспуска, парламент должен с первого раза одобрить программу нового правительства.

Согласно статье 91 Конституции Армении, выборы в парламент во время военного положения не проводятся. Выборы могут быть проведены не ранее, чем через пятьдесят, и не позднее, чем через шестьдесят пять дней после отмены военного положения. Согласно статье 92 Конституции, внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее, чем через 30, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. Чтобы выборы состоялись 20 июня, парламент должен быть распущен не между 6 и 21 мая. Премьер должен подать в отставку в период с 22 апреля по 7 мая. Первое голосование по кандидатуре премьера должно состояться не ранее 29 апреля, но не позднее 14 мая. Второе – не ранее 6 мая, но не позднее 21 мая. Не позднее 21 апреля парламент должен упразднить военное положение. При этом Пашинян останется исполнять обязанности премьера на время выборов.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о протестных акциях армянской оппозиции - на специальной тематической странице "Протесты в Армении".