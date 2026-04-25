Наблюдатели сочли агитацией концерты с участием Пашиняна

Концерты, на которых выступает группа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, должны рассматриваться как агитационные мероприятия, указали наблюдатели. По их данным зафиксированы, факты принуждения бюджетников к посещению выступления в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", полный пакет документов для участия в парламентских выборах подали 19 политических сил, в том числе сформированных вокруг нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, бизнесмена Самвела Карапетяна и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Республиканская партия Армении, возглавляемая также бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, в выборах в итоге участвовать не будет.

Концерты, состоявшиеся 19 апреля в Гюмри и запланированные на 25 апреля в Ереване, должны рассматриваться как агитационные мероприятия правящей силы — партии «Гражданский договор». финансирование этих мероприятий должно было осуществляться в соответствии с требованиями закона «О партиях», заявила коалиция «Независимый наблюдатель».

Организация направила обращение в Комиссию по предотвращению коррупции с требованием дать правовую оценку обстоятельствам, пишет на своей странице в Facebook* представитель Союза информированных граждан Даниэль Иоаннисян.

Музыкальный фестиваль, в рамках которого также выступила группа «Варчабенд» с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоялся 19 апреля. Наблюдательная миссия «Очевидец» указала, что сотрудников детсадов, находящихся в ведении общины Ахурян, обязали присутствовать на мероприятии и организовать транспорт собственными средствами. Также, по данным миссии, представители правящей партии «Гражданский договор» дали указания администрациям школ общины Ахурян обеспечить участие педагогического состава в концерте, сообщало 20 апреля News.Am/

В заявлении коалиции «Независимый наблюдатель» также утверждается, что предполагаемые нарушения были выявлены и в деятельности фонда «Мой шаг». Речь, в частности, идёт о реализованных в последние месяцы программах и их финансовых и административных аспектах. В этой связи организация обратилась в Административный суд с требованием привлечь к административной ответственности руководителя исполнительного органа фонда Анну Акопян, гражданскую жену Пашиняна, по 15 отдельным эпизодам, пишет Armenia Today.

Блок считает, что и Факельное шествие 23 апреля является мероприятием АРФ Дашнакцутюн (блока «Армения») и его финансирование должно соответствовать законодательным регулированиям партий, добавило News.Am/