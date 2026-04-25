Кавказский узел

13:58, 25 апреля 2026

Наблюдатели сочли агитацией концерты с участием Пашиняна

Пашинян на концерте в Гюмри. Скриншот фото News.Am от 20.04.26, https://news.am/rus/news/944772.html.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Концерты, на которых выступает группа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, должны рассматриваться как агитационные мероприятия, указали наблюдатели. По их данным зафиксированы, факты принуждения бюджетников к посещению выступления в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", полный пакет документов для участия в парламентских выборах подали 19 политических сил, в том числе сформированных вокруг нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, бизнесмена Самвела Карапетяна и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Республиканская партия Армении, возглавляемая также бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, в выборах в итоге участвовать не будет.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Концерты, состоявшиеся 19 апреля в Гюмри и запланированные на 25 апреля в Ереване, должны рассматриваться как агитационные мероприятия правящей силы — партии «Гражданский договор». финансирование этих мероприятий должно было осуществляться в соответствии с требованиями закона «О партиях»,  заявила коалиция «Независимый наблюдатель».

Организация направила обращение в Комиссию по предотвращению коррупции с требованием дать правовую оценку обстоятельствам, пишет на своей странице в Facebook* представитель Союза информированных граждан Даниэль Иоаннисян.

Музыкальный фестиваль, в рамках которого также выступила группа «Варчабенд» с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоялся 19 апреля. Наблюдательная миссия «Очевидец»  указала, что сотрудников детсадов, находящихся в ведении общины Ахурян, обязали присутствовать на мероприятии и организовать транспорт собственными средствами. Также, по данным миссии, представители правящей партии «Гражданский договор» дали указания администрациям школ общины Ахурян обеспечить участие педагогического состава в концерте, сообщало 20 апреля News.Am/

В заявлении коалиции «Независимый наблюдатель» также утверждается, что предполагаемые нарушения были выявлены и в деятельности фонда «Мой шаг». Речь, в частности, идёт о реализованных в последние месяцы программах и их финансовых и административных аспектах. В этой связи организация обратилась в Административный суд с требованием привлечь к административной ответственности руководителя исполнительного органа фонда Анну Акопян, гражданскую жену Пашиняна, по 15 отдельным эпизодам, пишет Armenia Today.

Блок считает, что и Факельное шествие 23 апреля является мероприятием АРФ Дашнакцутюн (блока «Армения») и его финансирование должно соответствовать законодательным регулированиям партий, добавило News.Am/

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Вагон с российским зерном. 24 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279
12:02, 24 апреля 2026
Пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению
Люди возле ЦИК Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04:10, 24 апреля 2026
ЦИК Армении принял документы от партий Пашиняна, Кочаряна и Карапетяна*
Сожжение флага и Никол Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:19, 24 апреля 2026
Пашинян осудил активистов за сожжение турецкого флага в Ереване
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
22:35, 23 апреля 2026
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян
Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше