Сцена оппозиции на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна. Ереван, 10 марта 2021 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

23 марта 2021, 16:38

Оппозиция решила разблокировать проспект в центре Еревана

"Движение по спасению Родины" освободит проспект Баграмяна в Ереване в связи с неудобствами для жителей столицы Армении, однако прекращать уличную борьбу не намерено, говорится в опубликованном сегодня заявлении движения. Палатки, которые находились на проспекте Баграмяна, будут установлены у хозяйственного входа в парламент, сообщил  представитель АРФ "Дашнакцутюн".

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. 25 февраля они разбили палаточный лагерь около здания парламента, заблокировав проспект Баграмяна, а с 9 марта блокируют основные входы и выходы из здания. Активисты остаются в палатках и на ночь.

Оппозиционное "Движение за спасение родины" опубликовало сегодня на официальной странице в Facebook заявление, в котором представило свои дальнейшие действия. Движение за спасение Родины борется с властью, которое довело нашу страну до катастрофы, посредством различных протестов, акций гражданского неповиновения, митингов, а также другими правовыми и политическими средствами. (...) Режим хоть и медленно, но поддается массовому давлению общественности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст заявления.

Однако, политическая борьба, создает неудобства для граждан. "Палаточный лагерь на улице Демирчяна, возле хозяйственного входа в парламент Армении мы объявляем штабом Движения и открываем сам проспект Баграмяна", - говорится в заявлении оппозиции.

О своих дальнейших действиях движение объявит 28 марта на митинге, который назначен на перекрестке улиц Баграмяна-Демирчяна, отмечается в заявлении.

Члены Движения переносят палатки, установленные на проспекте Баграмяна на улицу Демирчяна. "Проспект Баграмяна, имеющий большое значение для движения граждан, освобождается", - рассказал член Молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" Гор Саргсян.

Улица Демирчяна останется заблокированной, число палаток оппозиции не сократится, сообщил Саргсян корреспонденту "Кавказского узла". 

О том, как Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Глава армянского парламента призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения", "Полиция оцепила здание Минобразования Армении после анонса акции протеста", "Правозащитники упрекнули власти Армении в нежелании реформировать Избирательный кодекс".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 марта 2021, 19:31

23 марта 2021, 19:10

  • Чемпион мира по ММА убит во время драки в Северной Осетии

    Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по ММА Алан Хадзиев умер, получив ножевое ранение во время драки в ресторане в Моздоке. Его предполагаемый убийца был убит вскоре после инцидента, подозреваемым стал брат спортсмена.

23 марта 2021, 18:20

  • Москалькова заинтересовалась делом Магамадова и его брата

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, вывезенных силовиками в Чечню. Дело Исаева и Магамадова передано в управление Следкома по Чечне, сообщили их адвокаты.

23 марта 2021, 17:32

23 марта 2021, 17:25

  • Девять горных сел Дагестана блокированы после схода лавины

    В высокогорном селе Цахур Рутульского района Дагестана сошла лавина, под снегом оказались несколько автомобилей. Перекрыта дорога в девять сел, где живут почти 4 тысячи человек. Движение будет возобновлено не раньше 25 марта, сообщил Минтранс Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи