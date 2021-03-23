Оппозиция решила разблокировать проспект в центре Еревана

23 марта 2021, 16:38

"Движение по спасению Родины" освободит проспект Баграмяна в Ереване в связи с неудобствами для жителей столицы Армении, однако прекращать уличную борьбу не намерено, говорится в опубликованном сегодня заявлении движения. Палатки, которые находились на проспекте Баграмяна, будут установлены у хозяйственного входа в парламент, сообщил представитель АРФ "Дашнакцутюн".

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. 25 февраля они разбили палаточный лагерь около здания парламента, заблокировав проспект Баграмяна, а с 9 марта блокируют основные входы и выходы из здания. Активисты остаются в палатках и на ночь.

Оппозиционное "Движение за спасение родины" опубликовало сегодня на официальной странице в Facebook заявление, в котором представило свои дальнейшие действия. Движение за спасение Родины борется с властью, которое довело нашу страну до катастрофы, посредством различных протестов, акций гражданского неповиновения, митингов, а также другими правовыми и политическими средствами. (...) Режим хоть и медленно, но поддается массовому давлению общественности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст заявления.

Однако, политическая борьба, создает неудобства для граждан. "Палаточный лагерь на улице Демирчяна, возле хозяйственного входа в парламент Армении мы объявляем штабом Движения и открываем сам проспект Баграмяна", - говорится в заявлении оппозиции.

О своих дальнейших действиях движение объявит 28 марта на митинге, который назначен на перекрестке улиц Баграмяна-Демирчяна, отмечается в заявлении.

Члены Движения переносят палатки, установленные на проспекте Баграмяна на улицу Демирчяна. "Проспект Баграмяна, имеющий большое значение для движения граждан, освобождается", - рассказал член Молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" Гор Саргсян.

Улица Демирчяна останется заблокированной, число палаток оппозиции не сократится, сообщил Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

О том, как Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".