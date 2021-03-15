Более 80 протестующих остались на ночь на проспекте Баграмяна

15 марта 2021, 00:45

Участники акции с требованием отставки Никола Пашиняна остались на ночь в палатках около здания парламента Армении. По данным активистов, дежурить на проспекте Баграмяна решили более 80 человек.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля противники Пашиняна разбили палаточный лагерь около здания парламента Армении, заблокировав проспект Баграмяна, а с 9 марта участники акции протеста блокируют основные входы и выходы из здания. 14 марта протестующие установили две дополнительные палатки, ночь накануне в лагере провели около 150 активистов.

Проспект Баграмяна и улица Демирчяна в ночь с 14 на 15 марта остались заблокированными, автомобильное движение на этих участках перекрыто. Полицейские выставили свои машины на перекрестке Баграмяна с Прошяном и Прошяна с Демирчяном, передает корреспондент "Кавказского узла".

Один из участников акции протеста сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на ночь в палатках у здания парламента Армении осталось более 80 человек. По его словам, инцидентов в течения дня на месте акции не было.

Активисты находятся в палатках, где установлены дровяные печи, с помощью которых протестующие обогреваются по ночам. Полицейские контролируют акцию на улице. Один из них подтвердил, что в течение дня инцидентов на площади не было. "Все прошло спокойно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения мирного соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Протесты усилились после того, как Пашинян составил указ об увольнении начальника Генштаба. Ведомство 25 февраля призвало премьера уйти в отставку. Премьер-министр назвал это попыткой государственного переворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который дважды не подписал президент Армен Саркисян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".