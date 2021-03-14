Участники протестов в Ереване готовят палатки для активистов из провинции

14 марта 2021, 13:50

Две дополнительные палатки будут установлены около здания парламента в Ереване для активистов из районов Армении, сообщил представитель оппозиции. Ночь в палаточном лагере провели около 150 активистов.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля противники Пашиняна разбили палаточный лагерь около здания парламента Армении, заблокировав проспект Баграмяна, а с 9 марта участники акции протеста блокируют основные входы и выходы из здания. Днем 12 марта в лагере оппозиции, несмотря на ухудшение погоды, оставалось более 100 протестующих.13 марта активисты попытались заблокировать здание МИД, куда с рабочей поездкой прибыл премьер-министр, а затем попытались помешать Пашиняну покинуть резиденцию президента Армении.

Проспект Баграмяна и улица Демирчяна около здания парламента Армении сегодня остаются заблокированными, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции протеста.

Ночь в палатках провели около 150 активистов, никаких инцидентов ночью и утром не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Молодежного крыла "АРФ "Дашнакцутюн" Гор Саргсян, который также провел ночь в палатке. "Люди оставались на улице мирно, полиция контролировала ситуацию", - рассказал он.

В каждой палатке ночью находилось больше 20 человек, добавил он. Сегодня на месте акции протеста стоят семь больших палаток, из которых одна на улице Демирчяна. Там же, на улице Демирчяна, разбита одна палатка среднего размера и две туристические палатки. Туристическая палатка установлена и у ворот здания парламента на проспекте Баграмяна.

"Планируется установить еще две палатки для активистов из районов Армении, которые связались с нами и решили тоже непосредственно поддержать протестующих против Никола Пашиняна", - отметил активист.

Саргсян добавил, что сегодня, в воскресенье, никаких акций протестующие не планируют, поскольку депутаты в этот день не работают, "а все акции в данный момент адресованы им".

Формат протестных акций не представляет угрозы для властей Армении, поскольку оппозиция ослаблена внутренними противоречиями и не предлагает конструктивных идей по выходу из политического кризиса, а ее действия шаблонны и непоследовательны. Если противники Никола Пашиняна не изменят этот формат, то протесты угаснут сами собой, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения мирного соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Протесты усилились после того, как Пашинян составил указ об увольнении начальника Генштаба. Ведомство 25 февраля призвало премьера уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку Армен Саркисян вопреки многочисленным призывам не направил в Конституционный суд проект указа об отставке генерала. Сам Гаспарян обжаловал в суде законность увольнения, а Саркисян утром 10 марта обратился в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли Конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего". При этом проект указа об увольнении Оника Гаспаряна Саркисян не оспорил. Саркисян стремится избежать конфронтации с Николом Пашиняном и сохранить нейтралитет в противостоянии премьер-министра и оппозиции, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".