Протестующие в Ереване провели ночь около здания парламента

10 марта 2021, 08:29

Участники акции протеста в столице Армении продолжают блокировать входы в здание парламента, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ночь на месте проведения акции прошла спокойно, на сегодня активисты запланировали масштабный митинг, сообщил оппозиционер Ишхан Сагателян.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта оппозиционеры заблокировали здание парламента в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, демонстранты выставили мусорные баки перед кордоном силовиков и разбили палатку у служебного входа в парламент.

Армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения мирного соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Протесты усилились после того, как Пашинян составил указ об увольнении начальника Генштаба. Ведомство 25 февраля призвало премьера уйти в отставку. Пашинян счел это попыткой госпереворота.

Протестующие в Ереване оппозиционеры продолжают блокировать здание парламента, сообщил представитель "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян. "Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание [парламент]. Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку [Пашиняна]" – привело сегодня его слова РИА "Новости".

На 15.00 мск сегодня оппозиция также запланировала в Ереване масштабный митинг, сказано в публикации.

Минувшей ночью на месте проведения акции активисты жгли костры, чтобы согреться, остановка в целом оставалась спокойной, передал сегодня ТАСС. Также звучала патриотическая музыка, время от времени собравшиеся скандировали "Никол - давачан" ("Никол - предатель") и хлопали в ладоши. Силовики блокировали улицу и служебный вход в парламент, стычек между полицией и протестующими не было, сказано в публикации.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".