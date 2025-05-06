Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат азербайджанского парламента Азер Бадамов назвал недоразумением запрет на въезд в Россию, отметив, что за две недели до этого беспрепятственно посещал Дагестан. Также Бадамов отверг обвинения в русофобских высказываниях.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту. В тот же день Бадамова выслали обратно в Баку, заявив, что ему запрещен въезд в Россию. МИД Азербайджана назвал это решение российской стороны "недружественным шагом" и потребовал объяснений.

Азер Бадамов - депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан). Он член межпарламентской ассамблеи СНГ и межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания России. Делегация, в которую входил Бадамов, по приглашению российской стороны и при поддержке исполнительной власти Абшеронского района Азербайджана направлялась в Астраханскую область для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Подробности задержания Азер Бадамов рассказал провластному азербайджанскому агентству АПА, отметив, что сотрудники Погранслужбы ФСБ подошли к нему уже после пограничной процедуры в аэропорту Шереметьево, когда члены делегации ожидали рейс в Астрахань.

Начальник этой службы сообщил, что я должен подписать этот документ - мой въезд в Россию запрещён

"Сказали, что имеются вопросы, которые необходимо уточнить в связи с моим въездом в страну. Для выяснения мы вместе с ними направились в специальную комнату с компьютером, чтобы ознакомиться с базой данных. Спустя некоторое время начальник этой службы подошёл ко мне с уведомлением и сообщил, что я должен подписать этот документ - мой въезд в Россию запрещён. Было сообщено, что я должен вернуться обратно", - рассказал депутат.

Он отметил, что другие члены делегации - глава Исполнительной власти Абшеронского района и его коллега Эльман Насиров – улетели в Астрахань и приняли там участие в мероприятиях. По словам Бадамова, "произошло какое-то недоразумение".

Если я попытаюсь попасть в страну нелегально, то буду привлечён к уголовной ответственности

"Ведь ранее, 17-20 апреля, мы принимали участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию Народного собрания Дагестана. 17 апреля мы пересекли государственную границу без каких-либо проблем, и никаких уведомлений о запрете на въезд не было. И спустя короткое время, во время поездки на мероприятия в Астрахани, в Москве сообщили, что мне запрещён въезд в Россию, и если я попытаюсь попасть в страну нелегально, то буду привлечён к уголовной ответственности. Эти заявления безосновательны", - привело его слова агентство.

30-летие парламента Дагестана отмечалось в апреле различными торжественными мероприятиями. В своем телеграм-канале Народное собрание публиковало видеоролики с этих мероприятий, и на кадрах нескольких видеозаписей, опубликованных 18 апреля, Азер Бадамов виден среди других гостей.

По словам Бадамова, в уведомлении было указано, что ему запрещён въезд в Россию в соответствии со статьями 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». "Речь шла о вопросах, касающихся безопасности России или общественно-политической стабильности... До сих пор российская сторона не предоставила никаких официальных разъяснений по этому поводу", - сказал он.

У меня никогда не было антироссийских взглядов. Я только ответил на высказывания депутата

При этом Азер Бадамов опроверг информацию источника ТАСС, назвавшего поводом для запрета на въезд "русофобские" высказывания депутата. "Как член рабочей группы по парламентским связям Азербайджан – Россия, я всегда позитивно относился к развитию отношений между Россией и Азербайджаном и высказывал мысли, которые способствовали бы дальнейшему развитию этих связей. Указанное в сообщении ТАСС далеко от действительности… У меня никогда не было антироссийских взглядов. Я только ответил на высказывания депутата, оскорбившего азербайджанский народ. То есть, аргументы, приведенные в связи с моей депортацией, абсолютно неверны", - заявил депутат.

Основанием для отказа Азеру Бадамову во въезде в Россию "стали его высказывания русофобской и антироссийской направленности", заявил неназванный источник, слова которого вечером 5 мая привело ТАСС. Источник подчеркнул, что эта мера в отношении депутата имеет "персональный характер" и "не меняет настрой РФ на развитие российско-азербайджанских отношений в прежнем духе союзничества и стратегического партнерства". При этом источник напомнил, что ранее запрет на въезд в Азербайджан был введен в отношении ряда российских депутатов – в частности, Николая Валуева, сообщило агентство.

Депутат добавил, что, если российская сторона признает ошибочность своего решения, то он продолжит деятельность в рабочей группе по парламентским связям между Азербайджаном и Россией. "В противном случае, если запрет будет продолжаться, оставаться в этой группе будет невозможно", - заявил он.

Напомним, ранее Бадамов резко отреагировал на слова Николая Валуева, который прокомментировал закрытие "Русского дома" в Баку, использовав применительно к азербайджанцам выражение "шобла-обла". В ответ на эти и другие подобные высказывания МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата. Бадамов же на своей странице в Facebook* написал несколько высказываний в адрес российского депутата. "Если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя "шоблы", то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева", - в частности, говорилось в посте. Бадамов также назвал Валуева "редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявшим где-то между неандертальцем и хомо сапиенс".

6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. Поэтому 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома". Требование Баку о закрытии "Русского дома" стало способом давления на Москву с целью добиться признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, указали азербайджанские и российские аналитики.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". После авиакатастрофы дипломатические отношения между Москвой и Баку приобрели негативный оттенок, говорится в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.