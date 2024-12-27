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13:26, 27 декабря 2024

"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вылеты самолетов компании "Азербайджанские авиалинии" в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу и Грозный приостановлены на время расследования крушения рейса Баку - Грозный.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

С 28 декабря на основании решения Госагентства гражданской авиации Азербайджана приостанавливаются полеты в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу и Грозный - до завершения расследования причин авиакатастрофы, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Azerbaijan Airlines.

По его словам, решение принято «с учетом результатов предварительного расследования причин крушения самолета "Embraer 190" и «возможных  рисков для безопасности полетов».

При этом прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города России, по состоянию на 13.25 мск, сохраняются в расписании компании.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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