Участники митинга в Ереване назвали неприемлемой формальную отставку Пашиняна

28 марта 2021, 17:24

Оппозиционное "Движение по спасению Родины" будет добиваться фактической отставки Никола Пашиняна с должности премьер-министра, заявили сегодня участники митинга в центре Еревана. Акция оппозиции переросла в шествие, в котором приняли участие несколько тысяч жителей Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта оппозиционное "Движение по спасению Родины" решило освободить от палаток проспект Баграмяна в Ереване, объяснив это заботой об удобстве горожан, однако анонсировало новые уличные протесты. О своих дальнейших действиях оппозиционеры решили объявить 28 марта на митинге на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна.

С ноября 2020 года оппозиционеры проводят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. После того, как 24 марта было отменено военное положение в Армении, единственным препятствием для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, осталась отставка премьер-министра, который пойдет на это, потому что подстраховался соглашением с оппозицией, указали армянские политологи. Сегодня Пашинян объявил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Сегодня "Движение по спасению Родины" провело митинг на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна. Действия оппозиции решено разделить на три этапа, объявил на митинге координатор движения, представитель руководства АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, на первом этапе оппозиция будет проводить встречи в регионах, пытаясь мобилизовать людей для масштабных акций протеста. На втором этапе оппозиция планирует добиться, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку не только формально, но и фактически, сказал Сагателян. "Нужно отстранить его, чтобы он не был и.о. премьера", - цитирует Сагателяна "Sputnik-Армения".

Оппозиционеры предполагают, что отставка Пашиняна состоится между 22 апреля и 7 мая, после чего "в течение 14 дней должно быть сделано все, чтобы де-юре отставка стала де-факто", пояснил Ишхан Сагателян. "Если на этом этапе по каким-то причинам мы не достигнем своей цели, тогда только начинается избирательный этап. Тогда каждая партия движения свободна в своей позиции - участвовать в выборах или нет", - приводит его слова News.am.

В "Движение по спасению Родины" входят 17 политических партий, основные из которых - Республиканская партия Армении, лидером которой является третий президент Армении Серж Саргсян, "Процветающая Армения" во главе с Гагиком Царукяном и одна из старейших армянских политических партий АРФ "Дашнакцутюн". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

После митинга его участники направились шествием от здания парламента по проспекту Баграмяна, пишет издание.

В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч жителей Армении. От улицы Демирчяна они прошли по улице Сарьяна, а затем к проспекту Маштоца и до площади Свободы.

Некоторые участники держали в руках армянский триколор, пели патриотические песни и скандировали лозунги "Присоединяйся!", "Армения без Никола" и другие, сообщают "Новости-Армения".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Протесты в Армении".