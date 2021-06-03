Политологи оценили шансы Кочаряна в борьбе с Пашиняном

03 июня 2021, 21:41

Итоги выборов в Армении труднопредсказуемы из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Соревноваться с "Гражданским договором" Никола Пашиняна может только блок Роберта Кочаряна, но и он нуждается в коалиции с другими оппозиционными силами, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборов в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7-го числа. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Чтобы дать возможность провести внеочередные выборы, парламентское большинство нарочно отклонило кандидатуру своего лидера, премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь он, как и другие министры, временно исполняет свои обязанности. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

На рейтинги партий влияет конфликт с Азербайджаном

Основными соперниками на выборах станут "Гражданский договор" Никола Пашиняна и "Айастан" Роберта Кочаряна, полагает директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Кочарян пытается сконцентрировать на себе все протестные настроения против нынешнего правительства, и в значительной степени это у него получается, заключил политолог.

"Кочарян сумел превратить себя в антиНикола, он может набрать приличный процент голосов", - сказал Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

В предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". При этом Кочарян находится под судом по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Проблема всех оппозиционных сил в том, что их электорат сложнее мобилизовать, указал политолог. "Электорат Никола Пашиняна мобилизован, и те люди, которые будут голосовать за него - они достаточно дисциплинированны и будут организованно за него голосовать. Это люди с низким образовательным цензом и крестьяне. Люди, которые против Пашиняна, в огромном большинстве разочарованы, и вообще не хотят идти на выборы и голосовать. Кроме того, достаточно много людей, разочаровавшихся в Пашиняне, но не желающих голосовать и за Кочаряна. И если ставка Пашиняна – это малая явка на выборах, то задача Кочаряна – вытащить людей из домов, ему нужна большая явка", - отметил Александр Искандарян.

Ни "Процветающая Армения", ни блок Сержа Саргсяна "Честь имею", ни представленная в парламенте партия Эдмона Марукяна "Просвещенная Армения" не претендуют на то, чтобы переломить ситуацию и стать ядром концентрации всех протестных настроений, полагает Искандарян. "Но времени до выборов не так уж и мало, а ситуация динамичная - многое зависит от самой ситуации в стране, на границе. Гипотетически еще какое-то вторжение азербайджанцев на территорию Армении, или захват новых пленных, или, наоборот, передача какой-то части пленных Армении реально могут повлиять результаты выборов", - считает Искандарян. По его мнению, власти Азербайджана это прекрасно понимают и пытаются использовать в своих интересах.

Между Арменией и Азербайджаном с середины мая обострился конфликт, связанный с отсутствием четко определенной границы на юге. 27 мая Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих, занимавшихся минированием на границе. Подробнее о проблеме говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Никол Пашинян 30 мая прямо обвинил Азербайджан в попытке повлиять на итоги выборов в армянский парламент путем провоцирования напряженности на границе.

Политолог также считает, что возможен второй тур выборов, поскольку "Гражданский договор" Пашиняна может и не набрать более половины голосов. Второй тур увеличит время агиткампании и сделает результат выборов еще менее предсказуемым, пояснил Искандарян. "А если Пашинян все же наберет больше 50%, то парламент будет более дробным и поляризованным, и коалиции, а в дальнейшем и расколы, в этом случае будут почти неизбежны", - отметил он.

Данные соцопросов говорят о почти 60% неопределившихся избирателей, поэтому итоги выборов могут быть непредсказуемыми, считает редактор русской версии сайта Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. Кроме того, Избирательный кодекс Армении предполагает перераспределение голосов, отданных за не попавшие в парламент партии. "Поэтому может сложиться так, что голоса, отданные противникам Пашиняна, отойдут тому же Пашиняну", - указала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Оппозиционные силы нуждаются в коалиции

Политтехнолог Армен Бадалян также считает, что основная борьба будет вестись между "Гражданским договором" и "Айастаном" - это те политические силы, которые видят своих лидеров на посту премьера. Имеют высокие шансы пройти в парламент также блок "Честь имею" и партия "Процветающая Армения", добавил он.

Армен Бадалян указал, что блок Кочаряна демонстрирует наилучшую динамику роста рейтинга. Он считает, что "Айастан", "Честь имею" и "Процветающая Армения" в дальнейшем могут сформировать коалицию вокруг Роберта Кочаряна. С "Гражданским договором", по мнению политтехнолога, ни одна из этих сил не объединится, а другие лояльные Пашиняну партии в парламент не пройдут.

События на границе могут повлиять на рейтинги, указал Армен Бадалян. Он добавил, что блоки "Айастан" и "Честь имею" заняли радикальную позицию, заявив о недопустимости демаркации границы с Азербайджаном до того, как будет решен вопрос о статусе Нагорно-Карабахской республики.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений. Однако в мае и армянские, и азербайджанские власти согласились на создание комиссии по демаркации границы с участием России.

Основная борьба идет между силами, которые представляют прежнюю власть, и Николом Пашиняном, но проблема оппозиции в том, что она разделена на три конкурирующих силы - "Айастан" Роберта Кочаряна, "Честь имею" Сержа Саргсяна и "Процветающую Армению", указал политобозреватель Акоп Бадалян. "Где-то они даже больше борются друг против друга, чем против действующей власти, и Пашиняну такой расклад очень на руку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из оппозиционных сил наибольшие шансы на победу есть у "Айастана", однако и Кочаряну нелегко будет заполучить власть из-за слишком высокого антирейтинга, отметил политобозреватель. Кочаряну нужно будет создавать коалицию с другими оппозиционными силами в парламенте, но даже на это голосов может не хватить, указал Акоп Бадалян.

"Прежняя система, имея слишком большое недоверие еще в 2018 году (когда произошла "бархатная революция", на волне которой пришел к власти Пашинян. - Прим. "Кавказского узла"), за последние три года не только ничего не сделала для изменения своего положения, но и сделала так, чтобы углубить недоверие народа к себе. С этой точки зрения их антирейтинг не изменился с 2018 года. Соответственно, не верится, что они смогут набрать 50+1% даже совместными усилиями", - заключил политобозреватель.

Он добавил, что само по себе формирование коалиции будет означать установление "власти отвергнутых" и грозит обострением ситуации в стране.

Оппозиция пытается воспользоваться конфликтом на границе, используя свои медиаресурсы для того, чтобы возложить всю ответственность на Никола Пашиняна, указал Акоп Бадалян. "Ресурсов у прежней власти очень много, и они на сегодняшний день имеют влияние в обществе именно благодаря им. А в случае Роберта Кочаряна большое значение имеет российская поддержка. Как минимум значительная часть российской элиты ставки свои поставила на Кочаряна и пытается в широком смысле обеспечить и поддержку Кремля", - заявил Бадалян.