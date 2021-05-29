Азербайджан согласился на создание комиссии по демаркации границы с Арменией

29 мая 2021, 23:22

Баку принимает предложение Москвы о создании трехсторонней комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Как сообщал "Кавказский узел", министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы и заверил, что Москва готова выступить в роли посредника. Ереван согласился на создание такой комиссии при условии отвода азербайджанских войск на исходные позиции. При демаркации границы Армения и Азербайджан будут преследовать свои цели, и участие третьей стороны может привести к формату "двое против одного", указала часть опрошенных "Кавказским узлом" политологов. При демаркации необходимо посредничество России, поскольку об эффективности этого свидетельствует режим прекращения огня, полагают их оппоненты.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в середине мая. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения попросила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Азербайджан готов к конструктивным переговорам с Арменией и к созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации границы, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств стран СНГ в Минске.

"Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле. В этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны по созданию трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе", - процитировало пресс-службу Асадова РИА "Новости".

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян озвучил план урегулирования пограничного конфликта, согласно которому Армения и Азербайджан должны синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей. Армянская сторона также готова приступить под эгидой Минской группы ОБСЕ к уточнению приграничных пунктов с Азербайджаном и продолжить переговоры по урегулированию карабахского конфликта, заверил Пашинян. Идея о наблюдателях была поддержана Евросоюзом.

Ранее, 14 мая, Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном – на странице "Черное озеро: передел границ".