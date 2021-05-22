Политологи поспорили о роли посредника в демаркации границы Армении и Азербайджана

22 мая 2021, 10:22

При демаркации границы Армения и Азербайджан будут преследовать свои цели, и участие третьей стороны может привести к формату "двое против одного", считает часть опрошенных "Кавказским узлом" политологов. При демаркации необходимо посредничество России, поскольку об эффективности этого свидетельствует режим прекращения огня, полагают их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. Азербайджанская сторона проводит уточнение границы с Сюникской областью Армении, конфликта там нет, заявил 17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване. Эскалация конфликта не входит в планы ни Еревана, ни Баку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. 17 мая Пашинян заявил, что на территории Сюникского и Гегаркуникского районов Армении продолжает оставаться часть из 250 азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что несколько групп азербайджанских военных 18 мая покинули территорию страны, но часть солдат осталась на занятых позициях. Переговоры между Арменией и Азербайджаном результата не дали.

Результаты от посредничества России в вопросе демаркации границы Армении зависит от того, какие цели ставит перед собой Азербайджан, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. "Если Азербайджан хочет продолжать аннексию территории Армении, подобное посредничество не нужно. Если же он собирается продолжать давление на Армению, к примеру, с целью добиться вывода ее войск из Карабаха, он может надеяться добиться этого с помощью России", – сказал Евсеев корреспонденту "Кавказского узла".

Также он скептично оценил возможность совместной работы армянских и азербайджанских топографов по установлению линии границы. "Любая совместная работа будет определяться балансом сил. Если его не будет, то [возможны] нарушения о стороны Азербайджана, а от руководства Армении потребуется решимость в защите своей территории. Важна не демаркация, а прекращение нарушения границ Армении", – заявил аналитик. В перспективе можно говорить о конфигурации границы, но сейчас похоже, что Азербайджан надеется на уступки со стороны Армении, полагает он.

Посредничество России в урегулировании ситуации на границе Армении вряд ли принесет ощутимые результаты, считает также азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. "Этот вопрос касается лишь двух стран и любой посредник будет думать не об их интересах, а о своих. Сама Россия ведь никого не звала в посредники, решая пограничные вопросы один на один", – сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

При посредничестве может сложиться ситуация "двое [Россия и Армения] против одного [Азербайджан]". Совместная работа топографов Армении и Азербайджана не нужны, считает также политолог. "Зачем делать новую работу, если есть карта министерства обороны 1976 года, разрешением 1:1000000. Не нужно нового если есть действующее" – подчеркнул он.

Противоположное мнение высказал директор информагентства "Туран" Мехман Алиев. "Россия на сегодняшний день является реальным посредником между Арменией и Азербайджаном, модератором по вопросам мирного урегулирования, открытия коммуникаций, гуманитарных вопросов. Алиева устраивает такой ход событий и он готов делать все, что нужно, чтобы эта система работала", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако Алиев тоже счет ненужной работу картографов." Есть карты советского времени. Это основа и границу нужно проводить в соответствии с ней", – заключил он.

Масштаб карты один к миллиону слишком мелкий, чтобы по нему устанавливать границу, отметил старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Гуня. "Для демаркации обычно используют карты 1:100000, 1:50000. И если на карте 1:1000000 озеро Гарагель полностью на азербайджанской территории, то более крупномасштабные карты показывают, что примерно 80% озера находятся на територии Армении" – сказал Гуня корреспонденту "Кавказского узла".

Также он скептически высказался о теории о том, что граница могла измениться из-за изменений береговой линии озера."Во-первых, это высокогорное озеро. А во-вторых, граница была проведена не по береговой линии, а по прямой между двумя горами, местоположение которых не менялось", – отметил ученый.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".