Армения заявила о готовности отвести войска от границы с Азербайджаном

29 мая 2021, 13:42

Армянские военные могут быть отведены от границы с Азербайджаном в любой момент, при условии синхронного отвода войск азербайджанской стороной, заявил врио премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", Никол Пашинян ранее заявил, что Армения и Азербайджан должны синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей. Генштаб Армении насчитал на линии соприкосновения тысячу азербайджанских солдат. 28 мая Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении на границе с Нахичеванской автономной республикой, в результате которого был ранен солдат. Минобороны Армении назвало эту информацию недостоверной. В тот же день Евросоюз поддержал идею Пашиняна о наблюдателях на границе с Азербайджаном.

Армения готова отвести свои войска от границы с Азербайджаном, заявил Никол Пашинян. "Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении, – "Прим. Кавказского узла") до Хознавара (Сюникская область на юге Армении – "Прим. Кавказского узла")", – привело сегодня слова Пашиняна ИА "Новости-Армения".

Армянская сторона также готова приступить под эгидой Минской группы ОБСЕ к уточнению приграничных пунктов с Азербайджаном и продолжить переговоры по урегулированию карабахского конфликта, привело сегодня ИА "Аrka.am" слова Пашиняна.

Напомним, что пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в середине мая. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения попросила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".