Аналитики исключили срыв переговоров о границе Армении и Азербайджана

21 мая 2021, 08:20

Баку продолжит обсуждение с Ереваном ситуации на границе, несмотря на заявление Армении о срыве очередного раунда переговоров, поскольку силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Армении заявили, что с 12 мая на территорию Сюникского и Гегаркуникского районов проникли 250 азербайджанских военных и что часть из них 18 мая покинули страну. Азербайджанская сторона заявила, что проводит уточнение границы, и не считает ситуацию конфликтной. Армения и Азербайджан начали переговоры о ситуации на границе. 20 мая армянская сторона сообщила, что представители Азербайджана сорвали очередную встречу.

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова выступить в роли посредника при демаркации и делимитации границы, если Армения и Азербайджан создают соответствующую комиссию.

Срыва переговоров между Арменией и Азербайджаном о ситуации на границе не было, считает глава азербайджанского Центра международных и стратегических исследований Эльдар Намазов. "Напротив, Пашинян официально объявил о готовности подписать договор о демаркации границы. Срывать это незачем, поскольку Азербайджан этого хочет, Россия – тоже, как и Европа-Америка" – сказал Намазов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако прогрессу по переговорам препятствует проблема карабахского конфликта, пояснил он. "Армения должна признать, что Карабах входит в состав Азербайджана. Если она признает необходимость демаркации границы, то признает и Карабах азербайджанским. Если не признает, то бесполезно садиться за стол переговоров. Поэтому оппозиция в Армении против договора о демаркации, а Пашинян объясняет им, что без этого удержать страну невозможно" – отметил Намазов.

У Армении нет иного выхода, как продолжить переговоры о демаркации, полагает он. "Даже если оппозиция сейчас "скинет" Пашиняна, новое правительство столкнется с консолидированной позицией России и Азербайджана и будет вынуждено продолжать демаркацию" – заявил аналитик.

Азербайджан проводит на границе с Арменией работы по установлению границ, подчеркнул политолог, депутат парламента Азербайджана от партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде. "Сейчас идет установление государственной границы на основании карты министерства обороны 1976 года. Некоторые участки были уже демаркированы, в других случаях Азербайджан уточняет границы. Армения не согласна и считает это покушением на свою территорию, хотя Азербайджан лишь следует карте 1976 года и вполне готов подписать общее соглашение о демаркации, чтобы уточнить не только этот участок, но и всю линию границы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Именно при посредничестве России были подписаны соглашения в ноябре 2020 и январе 2021, завершившие войну в Нагорном Карабахе и позволившие решить некоторые важные двусторонние вопросы, добавил он. "Россия стремится активно участвовать в урегулировании. Пока необходимости в российском посредничестве нет, но если ситуация обострится, то в этом случае стороны явно прибегнут [к ее посредничеству]", – считает Мирзазаде.

Альтернативы дипломатическому урегулированию конфликта нет, полагает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. "К чему может привести война все уже видели и желания повторять это еще раз нет ни у кого", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также он напомнил о телефонных переговорах, которые состоялись 19 мая между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это стало демонстрацией интереса России к ситуации и помог добиться ее деэскалации, считает политолог.

Неявка представителей Азербайджана на встречу по урегулированию пограничного спора 19 мая вероятно связана с возможным влиянием (или давлением) Турции, полагает военный аналитик Василий Дандыкин. Он также отметил, что телефонные переговоры Путина и Алиева способствуют сохранению за Россией статуса посредника. "Ни одной из сторон не нужна война. <…> Упор будет сделан на договоренности и переговоры", – считает Дандыкин.

При этом российские аналитики разошлись во мнении обязана ли ОДКБ защищать спорные территории. По мнению Кошкина для этого Арменией и Азербайджаном вначале должна быть проведена демаркация и делимитация границы. В свою очередь Дандыкин счел, что под защитой ОДКБ находится вся территория Армении в пределах ее границ, признанных международным сообществом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года и завершились после переговоров между представителями Армении, Азербайджана и России в Москве. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".