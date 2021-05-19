Армения обвинила Азербайджан в срыве переговоров

19 мая 2021, 15:09

Представители Азербайджана не явились сегодня на очередной раунд переговоров по ситуации на границе, заявило Минобороны Армении. Ереван согласен обсуждать и демаркацию границы, но только после полного вывода азербайджанских военных из спорных районов, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Как информировал "Кавказский узел", на территорию Сюникского и Гегаркуникского районов, по данным армянских властей, с 12 мая проникли 250 азербайджанских военных, часть из них 18 мая покинули территорию страны. Азербайджанская сторона настаивает, что проводит уточнение границы, и не считает ситуацию конфликтной. Пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эскалация конфликта не входит в планы ни Еревана, ни Баку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова выступить в роли посредника при демаркации и делимитации границы, если Армения и Азербайджан создают соответствующую комиссию.

Сегодня сорвались армяно-азербайджанские переговоры о ситуации на границе, которые должны были возобновиться в 14.00 (13.00 мск), заявило Минобороны Армении. "Несмотря на договоренность, достигнутую ранее, азербайджанская сторона сегодня не явилась на переговоры", - отмечается в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Армения приветствует инициативу России о создании комиссии по демаркации и делимитации государственной границы, заявил сегодня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Однако, по его словам, условием для работы комиссии является вывод азербайджанских военных с территории страны, передало агентство "Арменпресс".

Азербайджанские посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан утверждает, что проводит работы по определению границы, но власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, тогда как официально процесс демаркации может начаться лишь после установления дипломатических отношений между странами.

Обстановка на границе Армении обсуждалась сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе, сообщил генсек организации Станислав Зась. При этом он не озвучил информации о каких-либо принятых решениях. Генсек заявил, что в ОДКБ приветствуют начавшиеся переговоры между сторонами при посредничестве России, а также отвод Азербайджаном части военных. "Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года", - процитировал Станислава Зася "Sputnik Армения".

В соответствии с уставом ОДКБ, эта организация обязана отреагировать на обращение Армении, поскольку речь идет о бесспорно армянских землях, считает генерал-полковник Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ в 2003–2016 годах.

Он подчеркнул, что Азербайджан хотя и не член ОДКБ, но имеет тесные связи с государствами, подписавшими договор. “Азербайджан — член СНГ, куда входят и государства-члены ОДКБ. Эта двойственность будет существовать всегда. Применение коллективных сил против любого государства, входившего ранее в СССР, — самая крайняя мера. Всегда надо стремиться решить конфликт политическими средствами, что сейчас и происходит”, - процитировала сегодня Бордюжу “Новая газета”.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 14.50 мск 19 мая, отсутствует информация о ходе переговоров с Арменией по поводу ситуации на границе

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года и завершились после переговоров между представителями Армении, Азербайджана и России в Москве. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".