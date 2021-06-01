Вход в здание парламента Армении. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

01 июня 2021, 19:26

2620 кандидатов зарегистрированы на парламентских выборах в Армении

Для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. 27 человек получили отказы в регистрации кандидатами, остальные 2620 включены в списки. 

Как писал "Кавказский узел", 10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание страны на 20 июня. Предвыборная кампания в Армении начнется 7 июня и завершится 18 июня. На предстоящих выборах будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. К 26 мая заявки на участие в выборах подали 23 партии и четыре блока.

Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты парламента дважды отклонили кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна. В соответствии с Конституцией Армении за этим голосованием последовал роспуск парламента.

Центризбирком Армении сегодня опубликовал на своем официальном сайте списки зарегистрированных кандидатов в депутаты. Кандидатами от 22 партий и четырех блоков стали 2620 человек, в том числе 14 представителей четырех крупных нацменьшинств Армении, передал корреспондент "Кавказского узла"

Христианско-демократическая партия Армении отозвала свою заявку на участие в предвыборной кампании - она будет участвовать в выборах в составе избирательного блока "Ширинян-Бабаджанян".

В предвыборных списках политических сил были заявлены 2633 кандидата, но ЦИК отказался зарегистрировать 27 из них. В понедельник, 31 мая, Центризбирком провел жеребьевку, по итогам которой определились номера политических сил в бюллетенях.

На голосовании не будет бюллетеня с общим списком партий и блока: для каждой из них будут напечатаны отдельные бюллетени. Избиратель должен выбрать бюллетень той политической силы, которой отдает предпочтение, вложить его в конверт и бросить в урну.

Максимальное число кандидатов включено в списки блока "Честь имею": в блок входят партия "Отечество" и Республиканская партия Армении, у них 230 кандидатов. В списках блока "Армения", который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, значатся 157 кандидатов.

В список блока "Свободное Отечество", выдвинувшего кандидатом в премьеры лидера Конструктивной партии Армении Андриаса Гукасяна, попал 81 кандидат. Блок "Ширинян-Бабаджанян" включил в свои списки 94 кандидата. В списках правящей партии "Гражданский договор", которую возглавляет Никол Пашинян, значатся 153 кандидата.

Представители национальных меньшинств – езидов, русских, ассирийцев и курдов – есть в списках пяти политических сил. В списках партии "Гражданский договор" заявлено по одному представителю от всех четырех общин. Партия "Процветающая Армения" и блок "Армения" включили в свои списки по одному представителю от езидской, русской и ассирийской общин, а Армянский национальный конгресс – по одному представителю от русской, ассирийской и курдской общин. В списках партии "Суверенная Армения"  представлен один представитель езидской общины.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на итоги выборов в Армении", "Аналитики обсудили шансы Пашиняна сохранить власть после внеочередных выборов", "Армянские аналитики сошлись во мнении о необходимости проведения выборов".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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