Никол Пашинян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

21 июня 2021, 07:43

Партия Пашиняна победила на выборах в парламент Армении

Партия врио премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" по итогам обработки всех бюллетеней на внеочередных выборах в парламент Армении набрала 53,92 процента голосов, сообщил Центризбирком страны. 

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня на более  чем 2000 избирательных участках проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20.00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%. Никол Пашинян заявил о победе своей партии после того, как она набрала 58,45 процента голосов по итогам обработки 20 процентов бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Армении подсчитали все бюллетени. По итогам голосования партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92 процентов голосов. Блок "Армения" его ключевого соперника Роберта Кочаряна набрал 21,04 процента голосов, сообщил сегодня News.am со ссылкой на ЦИК Армении.

Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23 процента голосов. Партия "Процветающая Армения" – 3,96 процента, "Просвещенная Армения" - 1,22 процента и Армянский нацконгресс - 1,54 процента, передал сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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