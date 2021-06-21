Пашинян заявил о победе своей партии

21 июня 2021, 02:20

После обработки 20% бюллетеней на внеочередных выборах в парламент Армении лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", набравшая 58,45% голосов. Пашинян при этом уже заявил о победе на выборах.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 21 июня поздравил граждан страны с победой своей партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент, пишет "Интерфакс".

"Народ Армении принял свое решение, содержание понятно, оно было сформулировано в предвыборный период. Произошло то, что и предполагалось - гражданин Армении обязательно победит, и мы победили", - приводит его слова издание.

После обработки 20% бюллетеней (255,5 тысячи голосов) партия Пашиняна лидирует на выборах, набрав 58,45% голосов. Блок "Армения" ключевого соперника и.о. премьер-министра Роберта Кочаряна набрала 18,65%, сообщает "Коммерсант".

Блок "Честь имею" набрал предварительно 5,41%, партия "Процветающая Армения" - 5,04%.