Выступление Н.Пашиняна на внеочередном заседании НС о пограничной ситуации. Фото пресс-службы парламента Армении http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=14568&year=2021&month=05&day=20&lang=rus

21 июня 2021, 02:20

Пашинян заявил о победе своей партии

После обработки 20% бюллетеней на внеочередных выборах в парламент Армении лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", набравшая 58,45% голосов. Пашинян при этом уже заявил о победе на выборах.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 21 июня поздравил граждан страны с победой своей партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент, пишет "Интерфакс".

"Народ Армении принял свое решение, содержание понятно, оно было сформулировано в предвыборный период. Произошло то, что и предполагалось - гражданин Армении обязательно победит, и мы победили", - приводит его слова издание.

После обработки 20% бюллетеней (255,5 тысячи голосов) партия Пашиняна лидирует на выборах, набрав 58,45% голосов. Блок "Армения" ключевого соперника и.о. премьер-министра Роберта Кочаряна набрала 18,65%, сообщает "Коммерсант".

Блок "Честь имею" набрал предварительно 5,41%, партия "Процветающая Армения" - 5,04%.

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 июня 2021, 04:00

  • Блок "Айастан" не признал результаты выборов

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, заявивший о победе его партии "Гражданский договор" на выборах в парламент, назвал своей целью восстановление национального единства. Предвыборный блок "Айастан", возглавляемый бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, не признает промежуточные результаты выборов. Публикуемые ЦИК результаты голосования он назвал не внушающими доверия.

21 июня 2021, 03:10

  • Семь человек стали жертвами ДТП в Адыгее

    В аварии с двумя легковыми автомобилями в Гиагинском районе Адыгеи на месте погибли три человека, еще одна женщина умерла после госпитализации. Три человека получили ранения.

21 июня 2021, 01:56

21 июня 2021, 00:57

20 июня 2021, 23:59

  • Чеченская певица Макка Межиева вступилась за Айну Гетагазову

    Айна Гетагазова не стала бы начинать ссору с незнакомым человеком, поводом для конфликта послужили грубые слова напавшего в ее адрес, указала народная артистка Чечни Макка Межиева. Фолловеры Гетагазовой выступили в ее поддержку, отметив, что поведение напавшего на нее мужчины неприемлемо для Кавказа.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи