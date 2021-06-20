На выборах в Армении проголосовали менее половины избирателей

20 июня 2021, 21:49

Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%, на избирательные участки сегодня пришли 1 281 174 избирателей, сообщил глава ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Явка избирателей в досрочных парламентских выборах составила 49,4%. Об этом заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

По его словам, из 2 миллионов 593 тысяч 572 граждан, имеющих право голосовать, на выборах приняли участие 1 миллион 281 тысяч 174 избирателя. Это на 1% больше, чем на прошедших в 2018 году парламентских выборах.

В Ереване проголосовали 442 846 человек - 51,55% избирателей. В Гюмри на выборы пришли 46 912 человек (38,42%), в Ванадзоре проголосовали 47,55% или 44 554 избирателя, сообщил Мукучян.

Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Ранее они высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.