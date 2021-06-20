20 июня 2021, 21:49

На выборах в Армении проголосовали менее половины избирателей

Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%, на избирательные участки сегодня пришли 1 281 174 избирателей, сообщил глава ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. 

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". 

Явка избирателей в досрочных парламентских выборах составила 49,4%. Об этом заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

По его словам, из 2 миллионов 593 тысяч 572 граждан, имеющих право голосовать, на выборах приняли участие 1 миллион 281 тысяч 174 избирателя. Это на 1% больше, чем на прошедших в 2018 году парламентских выборах.

В Ереване проголосовали 442 846 человек - 51,55% избирателей. В Гюмри на выборы пришли 46 912 человек (38,42%), в Ванадзоре проголосовали 47,55% или 44 554 избирателя, сообщил Мукучян.

Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Ранее они высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 июня 2021, 22:18

20 июня 2021, 21:19

  • Темпы вакцинации в Кабардино-Балкарии выросли в четыре раза

    Рост числа заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии вызван игнорированием существующих ограничений и не связан с притоком туристов, возросшие темпы вакцинации помогут остановить распространение COVID-19, указал сегодня глава республиканского Роспотребнадзора. Пользователи Instagram усомнились, что жители республики пошли на вакцинацию добровольно.

20 июня 2021, 20:19

20 июня 2021, 19:19

20 июня 2021, 18:24

  • 400 человек ждут в дагестанском лагере возвращения в Азербайджан

    Граждане Азербайджана еженедельно вывозятся на родину из лагеря "Огонек" в Кулларском районе Дагестана, но в лагере еще остаются 400 человек, сообщила администрация района. Махачкалинская национально-культурная автономия призвала азербайджанцев не ехать в лагерь до снятия ограничений на пересечение границы.

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи