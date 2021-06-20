Почти 9000 наблюдателей зарегистрировались на выборах в Армении

20 июня 2021, 02:55

8749 наблюдателей зарегистрированы от местных организаций на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило около 250 наблюдателей.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

По результатам соцопроса Gallup, блок "Айастан" Роберта Кочаряна стал лидером предвыборной гонки, опередив "Гражданский договор" Никола Пашиняна на 3,5 процента. Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Еревана заявила о разочаровании в Николе Пашиняне, другие бывшие сторонники революционера не видят ему альтернативы.

За выборами 20 июня будут следить 19 местных и 8 международных наблюдательских организаций, сообщили 19 июня корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК Армении.

По словам сотрудника ЦИК, для проведения мониторинга зарегистрировались 19 общественных организаций, среди которых Transparency International, Хельсинкский комитет Армении, Союз информированных граждан, Гюмринский журналистский клуб «Аспарез», Ванадзорский офис хельсинкской гражданской ассамблеи и другие. Всего от местных организаций зарегистрированы 8749 наблюдателей. Из них наибольшее количество наблюдателей представила организация «Выбор твой» (1952 наблюдателя), Ванадзорский офис хельсинкской гражданской ассамблеи (1033 наблюдателя), Союз информированных граждан (1015).

Около 250 наблюдателей представлены от Наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Мандат на проведение мониторинга получили Международная организация Франкофонии, Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Межпарламентская Ассамблея СНГ, наблюдатели от ПАСЕ, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Общественная палата РФ. Кроме этого на выборах аккредитованы 68 местных и 49 зарубежных СМИ.

По данным Полиции Армении, общее число избирателей, внесенных в список избирателей в Армении, составляет 2 млн 578 тысяч 678 человек. На избирательные участки откомандированы 3186 полицейских.

Коалиция независимых наблюдателей, в которую входят Союз информированных граждан и Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской Ассамблеи, планируют провести мониторинг на 300 избирательных участков.

По словам представителя организации, координатора Союза информированных граждан Даниела Ионнисяна, коалиция взяла на себя миссию как долгосрочного наблюдения (медиа-мониторинг, мониторинг административного суда, ЦИК, видео-мониторинг), а также краткосрочное наблюдение, в котором вовлечены 750 человек.

«Мы выбрали наиболее репрезентативные избирательные участки», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Ионнисян.

Сам Ионнисян, по его словам, курирует медиа-мониторинг, расследования, криминальные случаи и связь с общественностью, наблюдения ЦИК и административных судов.