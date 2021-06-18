Блок Кочаряна опередил партию Пашиняна перед голосованием в парламент

18 июня 2021, 18:24

"Айастан" Роберта Кочаряна стал лидером предвыборной гонки, по результатам соцопроса Gallup опередив "Гражданский договор" Никола Пашиняна на 3,5%. Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Еревана заявили о разочаровании в Николе Пашиняне, другие бывшие сторонники революционера не видят ему альтернативы.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") - обе политические силы идут вровень с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Gallup International Association обнародовала результаты последнего социального опроса перед голосованием. На этот раз лидирует блок "Айастан" (Армения) - за него высказались 28,7% респондентов. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 25,2%. Далее по популярности следуют блок "Честь имею" (10,8%), партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (5,4%) и партия "Просвещенная Армения" (5,2%).

Блок "Ширинян - Бабаджанян" получил 2,8%, партия "Республика" - 2,6%, Армянский национальный конгресс - 1,5%, "Наш дом – Армения" - 1,2%, Национально-консервативное движение "5165" - 1%, партия "Родина армян" - 0,8%, Национально-демократический полюс – 0,7%. За партию "Справедливая Армения" проголосовали 0,6%, за партию "Суверенная Армения" - 0,4%. Еще 1% голосов отдан другим партиям, сообщил сегодня председатель Ассоциации MPG/Gallup Арман Навасардян.

Опрос проводился по телефону с 14 по 16 июня, охвачены 1105 респондентов. Ошибка выборки составляет ±3%.

По результатам опроса, который 31 мая - 4 июня также проводил армянский представитель Gallup International Association, компания MPG, за партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" готовы отдать свой голос 22,4% опрошенных, за блок Роберта Кочаряна "Айастан" – 20,6%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" готовы были проголосовать 4,2% опрошенных граждан. 3,9% опрошенных высказались за блок Сержа Саргсяна "Честь имею", еще 2,9% - за партию "Просвещенная Армения". 55,3% респондентов заявили, что однозначно будут участвовать в выборах, 11,9% - что скорее не будут, 10,6% - что скорее будут, 20,7% - что однозначно придут на участки. Еще 1,5% затруднились ответить.

Часть жителей Еревана, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", заявили о разочаровании в Николе Пашиняне. "Произошел геноцид [армян в Нагорном Карабахе], и это была вина нашего руководства", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" 70-летняя дизайнер, не пожелавшая представиться. Женщина подчеркнула, что ее политические предпочтения со времени прошлых выборов изменились кардинально. 63-летний житель Еревана Артем Ованнисян решил голосовать за Роберта Кочаряна. "А кого выбирать? Нынешняя ситуация диктует, чтобы мы избавились от этого предателя. На прошлых выборах я отдал свой голос именно Николу Пашиняну с целью избавиться от прежних властей. Но сегодня так сложилось, что сожалею об этом", - сказал Ованнисян.

70-летний заведующий лабораторией Института физиологии Армен Восканян считает, что голосовать незачем, потому что нет достойных кандидатов. Он сказал, что хотел бы видеть среди кандидатов экономистов, юристов, а не "полуграмотных" людей. "Говорят же, человек должен всю жизнь работать на себя, а когда приходит к власти – для народа. А у нас наоборот получается. Приходят, чтобы за несколько лет обеспечить всю свою жизнь", - посетовал Восканян.

Он рассказал, что во время "бархатной революции" участвовал в акциях в поддержку Пашиняна, организовывал своих студентов для того, чтобы перекрывать улицы, но разочаровался. "Я не считаю, что Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян или Серж Саргсян чем-то отличаются в положительном плане. У меня такое впечатление, что умные, образованные и развитые люди не хотят запятнать себя приходом во власть. Сегодня одни безграмотные люди во власти", - заключил Армен Восканян.

Другая жительница Еревана не голосовала за Пашиняна на прошлых выборах и не желает этого делать сейчас. "А как можно голосовать за правительство, продавшее страну? Человек с улицы не может руководить страной", - сказала она, не уточнив, какую политическую силу поддерживает на этих выборах. Госслужащая Армине Элбакян еще не определилась, за кого будет голосовать, но выбирает только между оппозиционными движениями.

63-летняя танцовщица Карине Саркисян сказала, что проголосует за Роберта Кочаряна. "Он приличный человек, и мы видели его деятельность", - пояснила она. 25-летний психолог Гера Гушакян проголосует за партию бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна. "Это мой дядя, поэтому за него и проголосую", - сказал он.

17 июня врио премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал последний перед голосованием многотысячный митинг своих сторонников. Оппозиция заявила, что многочисленные бюджетники приняли участие в этой акции под давлением. Пашинян также обвинял оппозицию в использовании админресурса, и 8 июня заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые занимались мобилизацией подчиненных на акции против него. Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал эти высказывания Пашина неприемлемыми. Он подчеркнул, что молоток, который и.о. главы премьер-министра использует на митингах с требованием дать ему "стальной мандат", прямо ассоциируется с насилием.

Однако многие заявили, что поддерживают Никола Пашиняна. 50-летний архитектор Ованнес Чагарян голосовал за него и в прошлый раз. "Проголосую за него, за его честность, справедливость и за прямоту. Нет таких людей, которые не ошибались бы - мне просто хотелось бы, чтобы он поменял свою команду", - добавил он.

70-летний педагог Аида Налбандян также проголосует за Никола Пашиняна. "Я на себе почувствовала изменения. Долгие годы имела проблемы с судебной системой, и только при нем начался сдвиг. Судилась с депутатом из прежней власти, который путем обмана выудил деньги у меня и всех жителей нашего дома. И все мы очень довольны этими изменениями", - отметила она.

50-летняя верстальщица Сусанна Хачатрян негативно настроена к политическим силам, связанным с прежними властями. "Прежних властей не хочу избирать, и мое окружение тоже их не хочет. В 2018 году после революции я сделала правильный выбор", - сказала Хачатрян. С ней согласен и 60-летний педагог Сергей Горгенов. "Пашинян не зажравшийся, как прежние власти. А среди остальных сил я не вижу никого", - пояснил он.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

25-летняя журналист-экономист Нарине Чухурян считает, что от итогов зависит будущее страны. Свой выбор она остановила на Николе Пашиняне. 32-летний летчик Арамик Сарян сказал, что непременно пойдет голосовать, но кому отдаст свой голос, до сих пор не определился. "На прошлых выборах я не участвовал, по причине отсутствия в стране. В этот раз обязательно пойду, но прежде изучу программы кандидатов", - отметил он.

55-летняя педагог Анаит решила не идти на выборы, несмотря на то что на прошлых выборах у нее был свой кандидат. Никто из политических сил не вызывает у нее доверия. 22-летний музыкант Вреж Есаян также не считает нужным идти на выборы. На прошлых он тоже не голосовал, так как служил в армии.

Опрос, проведенный "Кавказским узлом", не претендует на релевантность и отражает лишь частные мнения опрошенных.