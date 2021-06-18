Оппозиция обвинила Пашиняна в использовании административного ресурса в предвыборной кампании

18 июня 2021, 03:21

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал многотысячный митинг своих сторонников, оказывая давление на бюджетников, заявили представители оппозиционных партий. Предвыборная кампания в целом проходит спокойно, предпосылок для возникновения серьезного противостояния внутри страны нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении были названы партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан". Обе политические силы идут вровень с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, предположили политологи.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7-го числа. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока.

Пашинян провел завершающий в рамках агитационной кампании митинг-шествие со своими сторонниками. Активисты шествием из разных мест направились на Площадь Республики, скандируя девиз: «Будущее есть – есть будущее» и призывая граждан присоединиться к ним, передал корреспондент "Кавказского узла".

Митинг начался с гимна Армении. Участники акции скандировали «Никол!» и держали в руках армянский триколор, флаги партии «Гражданский договор» и фотографии Никола Пашиняна.

Участник акции Сурен Папикян раскритиковал прежние власти. "Они сегодня хотят вернуться и не служить народу, а заставить, чтобы народ им прислуживал", - заявил он.

Никол Пашинян в своем выступлении представил отчет о работе за период его правления с 2018 года и заявил о достижениях за это время в разных отраслях. Он также сказал, что главным вопросом в будущем является безопасность, а затем идут экономика, право, справедливость и развитие человеческого капитала.

Он отметил, что в перспективе планирует обеспечить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Он также заявил, что его правительство "не обсуждало, не обсуждает, и не будет обсуждать создание каких либо коридоров".

В декларации, подписанной 15 июня Алиевым и Эрдоганом, говорится о создании Зангезурского коридора. Его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань-Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификация транспорта и сообщения между двумя странами" - Азербайджаном и Турцией. Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня президентами двух стран в городе Шуша (армянское название - Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

«В контексте разблокировки коммуникаций изменение статуса какой-либо суверенной территории исключается. Заявления Алиева и Эрдогана о получении коридора по территории Армении абсурдны», - заявил Пашинян.

Проблема Нагорного Карабаха не решена, но "всеобъемлющее решение" по ней ожидается в логике, которую представляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

В конце мая Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне одновременно отвести войска от границы. Он подчеркнул, что если проблема лишь в уточнении границ, как об этом говорят в Баку, то они не должны отвергнуть его план, а также добавил, что это можно считать официальным предложением странам Минской группы ОБСЕ, в том числе России, а также Азербайджану.

Демаркацию и делимитацию армяно-азербайджанской границы армянская сторона не связывает с карабахским вопросом, сказал Пашинян. Основой безопасности Армении являются армяно-российские стратегические союзнические отношения, подчеркнул он. Необходимо также углубить отношения с Ираном и начать стратегический диалог с ним, заявил Пашинян. «Полноценное вовлечение сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросы региональной безопасности являются очень важной гарантией», - отметил он. Пашинян также отметил «успешный процесс реформирования армянской армии».

Митинг перерос в шествие по улицам Еревана, его сопровождала полиция.

Митинг был многотысячным, сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Народного собрания Армении, координатор связи «Гражданского договора» с общественностью Ваагн Алексанян. Он затруднился назвать приблизительное число присутствующих, отметив что «площадь была переполнена».

"Союз информированных граждан" провел аэросъемку митинга и на основании этих фотографий посчитал число участников мероприятия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор проекта Даниел Ионнисян. «По состоянию на 20.49 по местному времени (19.49 мск) на Площади Республики находилась 21 тысяча человек», - сказал он.

Оппозиция рассказала о запугивании жителей Армении

Представитель партии АРФ «Дашнакцутюн», входящей в блок «Айастан», Ишхан Сагателян считает очевидным использование Пашиняном административного ресурса. Власти прессингуют учителей, директоров школ, глав общин, руководителей медучреждений, отметил он. «Сегодня на автобусах из Центра психического центра Севана людей привезли на митинг в Ереване. Также есть случаи, когда людям звонят и угрожают увольнением, если те не обеспечат необходимое количество людей на митингах», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Слова Пашиняна о том, кого из глав общин он уволит, кого посадит, свидетельствует, что власти используют административный ресурс, сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Нина Карапетянц.

«Учителей, врачей пытались собрать на митинг, хоть и не так жестко, как при прежних властях. Люди во многих случаях пытаются сопротивляться, но все равно получают указания приезжать на места митингов», - отметила Карапетянц.

8 июня Никол Пашинян заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые использовали против него административный ресурс. Высказывания Пашиняна о возможности уголовного преследования глав общин после выборов и массовых увольнений являются неприемлемыми, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян. Он подчеркнул, что молоток, который и.о. главы премьер-министра использует на митингах с требованием дать ему "стальной мандат", прямо ассоциируется с насилием.

Мониторинг показывает, что в регионах люди сильно испуганны тем, что если на выборах не победит Пашинян, к власти вернется Роберт Кочарян, рассказала она. Это их мотивирует пойти проголосовать за Пашиняна указала Карапетянц.

Она считает, что такую ситуацию создал сам Пашинян, а ее поддержал Кочарян. «Им двоим выгодно искусственно создать такую повестку... а им подыгрывает Серж Саргсян», - отметила Карапетянц.

Завершающая встреча Пашиняна и партии «Гражданский договор» с избирателями ранее была назначена на Площади Республики, 18 июня. На том же месте в то же время анонсировал встречу со своими сторонниками, возглавляющий Кочаряном блок «Айастан». Но 15 июня Пашинян решил перенести дату своего митинга на 17 июня. "Мы делаем это специально, поскольку [ партия Кочаряна] хочет попасть под дубинки полиции, чтобы в дальнейшем бросить тень на легитимность выборов. Мы не предоставим им такой возможности", - заявил 15 июня в ходе встрече с избирателями в Сюникской области Армении Пашинян.

Пашинян "открыто заявляет, что если он не получит 60 процентов голосов избирателей, то будут проблемы", - отметил третий президент Армении Серж Саргсян. Он призвал своих избирателей быть готовыми к любому развитию событий, не исключив гражданскую войну. "Сейчас Пашинян делает все, что хочет, а в руках все время держит молоток", - отметил Саргсян.

"Все, что возможно, с нами произошло. Мы увидели и поражение, и смерть тысяч молодых ребят. Осталась гражданская война, и мы должны быть готовы к этому. Мы должны противостоять его "стальной революции" щитом из более твердого материала и ответить как следует, другого выхода нет, - отметил он.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Политологи оценили шансы на гражданскую войну в Армении

Гражданская война в Армении возможна лишь теоретически. На практике ее представить "почти невозможно, несмотря на то, что Армения в институциональном плане пока еще не является состоявшимся демократическим государством, она находится в переходном периоде от авторитаризма к демократии", считает политолог Армен Варданян.

Он выразил надежду, что политические силы проявят благоразумие и не перейдут черту. Пока предвыборная кампания проходит в нормальном русле, несмотря на то, что некоторые лица, в том числе, Пашинян допускают грубую и непозволительную риторику, отметил Варданян. "Никаких предпосылок пока нет, что это все может вылиться в гражданскую войну... Все идет к тому, что выборы пройдут честно, мирно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян - непредсказуемая личность, и все выборы с его участием, за исключением выборов 2018 года, получали не такое уж мирное развитие, отметил Варданян. "Но тогда он был в оппозиции, и основная вина ложилась на действующие власти, которые фальсифицировали выборы, а оппозиция была вынуждена защищать свои права путем уличных протестов", - указал политолог.

"Сейчас другой расклад, действующие власти умеют контролировать ситуацию, а сам Пашинян, скорее всего, если не в первом туре, то во втором выиграет выборы", - считает Варданян.

Судя по тому, что, спустя семь месяцев после завершения войны, столкновения в Армении не выходят за пределы риторики и политических процессов, общество обладает достаточным запасом мудрости и прочности для того, чтобы избежать насилия и гражданской войны, считает редактор русской версии Lragir.am Наира Айрумян.

Попытки инспирировать столкновения могут быть, если итоги выборов окажутся нулевыми для одной из сторон, претендующих на актуальную роль, предположила она. Если никто не наберет 51 процент голосов, необходимый для формирования правительства, будет возможен вариант коалиционного правительства или второго тура, и оба эти варианта в какой-то мере удовлетворят ожидания основных участников гонки, сказала Айрумян корреспонденту «Кавказского узла».

«Столкновения возможны после формирования коалиции, если вдруг выяснится, что отверженные три года назад силы «вернулись» и смогли взять власть», - считает она.

Риторика кампании вполне соответствует духу предвыборной борьбы в период после революции, которая хотя и была «бархатной», но в последующие три года изрядно «испачкалась», отметила Айрумян. «Сегодняшняя риторика не нова... просто сейчас, в отличие от событий трехлетней давности, оппоненты стали отвечать той же монетой», - заключила она.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Чтобы дать возможность провести внеочередные выборы, парламентское большинство нарочно отклонило кандидатуру своего лидера, премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь он, как и другие министры, временно исполняет свои обязанности. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".