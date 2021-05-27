Пашинян предложил Азербайджану одновременно отвести войска от границы

27 мая 2021, 19:59

Армения и Азербайджан должны синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей, предложил Никол Пашинян. Генштаб Армении насчитал на линии соприкосновения тысячу азербайджанских солдат, и.о. премьера по итогам поездки в приграничное село Кут назвал ситуацию "взрывоопасной".

Как писал "Кавказский узел", сегодня попали в плен шесть армянских военнослужащих, занимавшихся минированием на границе между Гегаркуникской областью Армении и Азербайджаном. Баку объявил задержанных разведчиками, пытавшимися заминировать дорогу на азербайджанской территории. Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить защиту прав пленных.

В середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения попросила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Пашинян озвучил план урегулирования конфликта

Ситуация на армяно-азербайджанской границе взрывоопасная и напряженная, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян по итогам визита в приграничное село Кут, в районе которого были пленены армянские солдаты. По его словам, армянские военные остановили продвижение азербайджанских войск. "Более недели они стоят лицом к лицу, и напряжение возрастает. Естественно, наши солдаты пытаются предотвратить происшествия. Ситуация напряженная и взрывоопасная", - сказал Пашинян.

Для разрешения конфликта Азербайджан должен отвести войска на исходные позиции в районе Сотка и Хознавара и допустить на этот участок международных наблюдателей с целью уточнения границ, предложил Пашинян на заседании Совета безопасности. "Я обращаюсь к международному сообществу и мое предложение также направлено руководству Азербайджана: мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что если проблема лишь в уточнении границ, как об этом говорят власти Азербайджана, то они не должны отвергнуть его план. Пашинян добавил, что это можно считать официальным предложением странам МГ ОБСЕ, в том числе и России, а также Азербайджану, сообщил "Sputnik Армения".

Генштаб Армении насчитал на границе тысячу азербайджанских солдат

Армянские солдаты были захвачены в плен на расстоянии 800 метров вглубь территории Армении, уточнил заместитель начальника управления оперативного реагирования Генерального штаба Республики Армения полковника Норайр Карапетян. Генштаб Вооруженных сил Армении продолжает утверждать, что азербайджанские подразделения находятся в окружении, при этом имея один путь поставок с тыла. Заместитель начальника Генштаба генерал-майор Эдуард Асрян заявил сегодня, что число азербайджанских солдат "по периметру всей линии соприкосновения" "не превышает тысячи", передал News.am.

Асрян, как и Пашинян, оценил оперативную тактическую ситуацию как напряженную. Он уточнил, что ранним утром было зафиксировано продвижение противника в направлении сел Кут и Норабак на глубину 1,5 - 2,5 км. "Оценивая эту ситуацию, со стороны командования было принято решение сформировать одну новую боевую позицию, которая своим фланговым положением могла бы предотвратить действия противника. В ходе указанного действия противник в результате воздушных разведок обнаружил наши действия и своими подразделениями окружил нашу группу, которая выполняла эти действия, ему удалось взять в плен шесть военнослужащих", - процитировали генерал-майора Эдуарда Асряна "Новости-Армения".

Село Норабак оказалось под прицелом азербайджанских военных, расположившихся на вершине горы Мохрасар, где разбита военная палатка - ее видно невооруженным глазом. Сельчане опасаются выходить на улицу и больше не пасут скот в горах. Дети продолжают ходить в местную школу, но на прогулки их не пускают, говорится в видеорепортаже, опубликованном сегодня на YouTube-канале Sputnik-Армения.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".