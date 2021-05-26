Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Армянские военные на протяжении трех дней обстреливали позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском и Гедабейском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели 32-летнего контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии близ села Верин Шоржа и заявило, что гибель армянского военнослужащего произошла в результате несчастного случая.

С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабейском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций Вооруженных сил Армении в Гегаркуникской области, пишет сегодня ИА Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

С целью провокации армянские военнослужащие открыли огонь в воздух из автоматического оружия в направлении постов Вооруженных сил Азербайджана, расположенных в окрестностях города Шуша (армянское название - Шуши), отметило ведомство. "Ответный огонь открыт не был, потерь нет", - процитировал "Sputnik-Азербайджан" сообщение Минобороны.

Минобороны Армении на 13.10 мск не прокомментировало заявление азербайджанской стороны.