Армянский военный на боевой позиции. Фото пресс-службы МО Армении

26 мая 2021, 13:31

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Армянские военные на протяжении трех дней обстреливали позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском и Гедабейском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели 32-летнего контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии близ села Верин Шоржа и заявило, что гибель армянского военнослужащего произошла в результате несчастного случая.

С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабейском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций Вооруженных сил Армении в Гегаркуникской области, пишет сегодня ИА Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

С целью провокации армянские военнослужащие открыли огонь в воздух из автоматического оружия в направлении постов Вооруженных сил Азербайджана, расположенных в окрестностях города Шуша (армянское название - Шуши), отметило ведомство. "Ответный огонь открыт не был, потерь нет", - процитировал "Sputnik-Азербайджан" сообщение Минобороны. 

Минобороны Армении на 13.10 мск не прокомментировало заявление азербайджанской стороны.

Напомним, пограничный конфликт обострился между Арменией и Азербайджаном в середине мая. 12-13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 20 мая появились сообщения, что азербайджанские военные приблизились к армянскому селу Хознавар, оттуда были эвакуированы женщины и дети, а затем Минобороны Армении заявило, что близ села произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате получили травмы 11 армянских солдат. 25 мая главы армянских приграничных общин заявили, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Сюникской и Гегаркуникской областей.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".

Примечание:

"Активисты в Ереване выступили против соглашения с Баку", "Парламент разрешил Пашиняну подписать соглашение с Азербайджаном", "Армянские аналитики назвали условия для демаркации границы с Азербайджаном".

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